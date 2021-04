Angola: Inauguration d'un laboratoire géoscientifique à Huíla

Lubango — Le ministère des Ressources minérales inaugure mardi, dans la ville de Lubango, le premier laboratoire géoscientifique, auquel est rattaché un Centre de valorisation des roches ornementales (CVRO).

Le laboratoire géoscientifique de Lubango (LGL), qui sera inauguré dans le cadre des célébrations de la Journée des mineurs angolais, qui sera célébré mardi, fait partie d'un ensemble de trois projets conçus et construits dans le cadre du Plan national de géologie, visant à fournir soutien aux activités géologiques et minières dans le nord, le sud et l'est du pays.

Selon une note de ce portefeuille parvenue lundu à l'Angop, le LGL est destinée à soutenir le service régional de la zone sud de l'Institut géologique d'Angola.

Il soutiendra également l'activité géologique et minière et sera doté d'équipements modernes qui permettent d'effectuer des analyses physiques, chimiques et spectrales d'échantillons de roches, de minéraux, de sols, d'eau, d'air et autres.

Le Centre de valorisation des roches ornementales, quant à lui, est une unité de recherche technologique spécialisée, installée dans la région de Congenge, à la périphérie de Lubango, dans le bâtiment du Laboratoire Géoscientifique.

Cette infrastructure a été conçue dans le cadre de la structuration et de la modernisation de l'IGEO.