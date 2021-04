Maroc: Ramadan à Oujda - Une ambiance singulière adaptée aux exigences de la Covid-19

Oujda — Perturbé par la pandémie du coronavirus et sa nature imprévisible, le mois sacré de Ramadan est observé cette année à Oujda dans une atmosphère toute particulière née de l'adaptation des traditions religieuses et des rituels quotidiens au respect des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19, cet invité indésirable.

Dans la cité millénaire d'Oujda, le Ramadan est un mois marqué par une ambiance de piété et des traditions ancestrales perpétuées à travers le vécu quotidien des habitants de la capitale de l'Oriental, qui font preuve d'une prise de conscience manifeste et d'une compréhension des mesures prises par les pouvoirs publics en raison du contexte actuel que vit le Maroc, à l'instar des autres pays du monde.

Ainsi, la décision du gouvernement concernant l'interdiction des déplacements nocturnes pendant le Ramadan, sauf pour les cas exceptionnels, avec le maintien des différentes mesures préventives annoncées précédemment, est strictement respectée, et ce en dépit de l'impact ressenti sur certaines activités socio-économiques et traditions religieuses qui marquent généralement ce mois béni.

Comme dans les autres villes et régions du Royaume, les citoyens de la capitale de l'Oriental semblent bien s'adapter à cette situation, en profitant de la journée pour s'acquitter de leurs obligations, faire leurs courses et acheter ce dont ils ont besoins, tirant amplement profit de l'abondance des produits et aliments, surtout pour préparer les spécialités culinaires servies pendant le f'tour et qui font partie d'un héritage culturel et civilisationnel perpétué et sauvegardé génération après génération.

Certes, cette véritable dynamique que connaissent les différents coins de la ville où les pâtisseries, les commerces et les magasins portent pendant cette période de l'année une parure spécifique, a été enclenchée, bel et bien, avant le premier jour du mois du jeûne.

En effet, les familles oujdies entament, dès la deuxième quinzaine de Chaâbane, leurs préparatifs, notamment en achetant les ingrédients nécessaires à la préparation des mets les plus consommés durant le Ramadan et en se préparant aussi pour des actions sociales traduisant les valeurs de solidarité et d'entraide prônées tout en long de ce mois béni.

Ainsi, des jours avant le mois sacré, les souks et les commerces de la ville, qui se sont approvisionnés comme il se doit, sont le théâtre d'une activité exceptionnelle, avec les gens qui y viennent pour acheter tout dont ils ont besoin (fruits secs, épices et autres ingrédients) pour ce mois qui revêt une importance toute particulière.

Il convient de signaler dans cette veine que l'avènement du mois du Ramadan est, comme chaque année, accompagné d'une forte mobilisation des autorités afin de garantir un approvisionnement régulier des marchés en différents produits alimentaires, et assurer le contrôle d'hygiène et des prix.

Il s'agit aussi de contrecarrer toute sorte de pratiques frauduleuses et d'infractions éventuelles. L'objectif escompté étant de protéger la santé et le pouvoir d'achat du citoyen.

Dans une déclaration à la chaîne d'information continue de la MAP (M24), Noureddine, vendeur de fruits et légumes au quartier Boudir, affirme que le marché est bien approvisionné et rien ne manque, notant que la marchandise est abondante et à la portée de tout un chacun.

Et d'ajouter que l'activité commerciale est bonne surtout pour les fruits qui sont très prisés par les clients pendant ce mois sacré.

Abondant dans le même sens, Lamssiyyah, fabriquant et vendeur de gâteaux et pâtisserie traditionnels, a indiqué, dans une déclaration similaire, que durant ce mois béni sa marchandise fait l'objet d'une forte demande, comme le Makrout, Zlabia, Kaâk et chamia, autant de friandises locales qui caractérisent cette ville de l'Oriental et comptent parmi les plats indispensables durant le Ramadan, en plus de chabbakiya, briwat, et bien d'autres gâteaux.

Il a souligné par l'occasion l'extrême importance qu'il accorde à la propreté et à la vente d'un produit de qualité afin de satisfaire les attentes de ses clients et les fidéliser.

Les gâteaux traditionnels comme le Makrout, la Zlabia, le Kaâk ou sfouf figurent parmi les mets présents durant le Ramadan sur toutes les tables des familles oujdies, dont certaines veillent à les préparer à domicile, alors que d'autres préfèrent les acheter des pâtisseries et des magasins.

Mais au milieu de ses déclarations qui reflètent l'optimisme et la satisfaction que connaissent certaines activités commerciales, émerge le témoignage d'un tailleur traditionnel, Abdelhafid. M, qui en dit long sur les difficultés que vit le secteur de l'artisanat depuis plusieurs mois avec une chute considérable des ventes à cause des répercussions de la pandémie de la Covid-19.

Sur un ton triste et pessimiste, il affirme que la situation de crise et les difficultés se sont accentuées pendant ce mois, surtout que le Ramadan constituait d'habitude une occasion pour les vendeurs des habits traditionnels en particulier de renflouer leurs caisses grâce à l'engouement et à la forte demande des clients.

"C'est vrai que l'économie nationale a été affectée dans son ensemble, mais le secteur de l'artisanat a été durement touché et a subi de plein fouet les conséquences", a-t-il dit, implorant le Tout-Puissant de mettre fin à cette pandémie.

Dans ce contexte exceptionnel de coronavirus, les autorités locales et les forces publiques à Oujda veillent rigoureusement et scrupuleusement au respect du couvre feu nocturne et des mesures préventives pour endiguer la propagation de la Covid-19 et préserver la sécurité et la santé des citoyens