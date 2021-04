Maroc: Al Hoceima - Campagne médicale au profit des personnes atteintes de diabète

Al Hoceima — L'Association El Amal pour le soutien aux patients porteurs de maladies chroniques d'Aït Youssef Ouali dans la province d'Al Hoceima a organisé, dimanche, en coordination avec la délégation provinciale de la Santé et les autorités locales, une campagne médicale au profit des personnes atteintes de diabète insulinodépendant dans la province.

Cette opération, qui a bénéficié à environ 80 personnes diabétiques, a été supervisée par un staff médical spécialisé et des infirmiers relevant de l'association, qui ont mesuré le taux de glucose dans le sang et la tension artérielle des personnes diabétiques, effectué des échographies et présenté un ensemble de conseils et des indications au profit des bénéficiaires de cette campagne, organisée à l'occasion du mois sacré de Ramadan.

Des brochures contenant plus de détails sur la manière de gérer cette maladie durant le mois de Ramadan et le reste de l'année, ainsi que les moyens de contrôle du taux de glucose dans le sang et de l'autosurveillance glycémique ont été distribuées à cette occasion, en plus de fournir des conseils sur la gestion des crises de l'hyperglycémie et le régime alimentaire recommandé pour les personnes diabétiques.

La nécessité d'exercer un sport de manière équilibrée a également été mise en avant, compte tenu de son importance dans la préservation de l'activité physique naturelle, tout en évitant une activité physique excessive particulièrement durant le mois de ramadan, pour prévenir tout risque d'hyperglycémie.

La présidente de l'Association El Amal pour le soutien aux patients porteurs de maladies chroniques d'Aït Youssef Ouali, Nawal El Moqadem, a indiqué que cette campagne vise à dispenser des prestations médicales de proximité, notamment pendant le mois de Ramadan, durant lequel le problème de gestion de cette maladie se pose pour une large catégorie de malades.

Cette campagne a également pour but de sensibiliser les personnes atteintes de diabète quant aux dangers du jeûne et ses complications sur leurs vies, particulièrement en termes de risques de développer des maladies cardiovasculaires et oculaires, ainsi que l'insuffisance rénale, a-t-elle expliqué dans une déclaration à la MAP, notant que des examens médicaux ont été effectués au profit des personnes atteintes de diabète, notamment les catégories défavorisées, en plus de la distribution de quelques médicaments.

A l'issue de cette campagne médicale, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leurs remerciements et leur reconnaissance aux organisateurs de cette campagne pour cette initiative, qui leur a permis de bénéficier de ces prestations, notamment la mesure du taux du glucose dans le sang et de la tension artérielle, outre les échographies, en plus de conseils et d'indications fournis par le staff médical.

Il convient de noter que cette campagne s'est déroulée dans le total respect des mesures préventives en vigueur pour endiguer la propagation de la pandémie de la Covid-19.