Tunisie: La Ligue arabe souligne l'importance de soutenir les PME créatives pendant la pandémie de Covid

Tunis/Tunisie — Le Caire, 26/04/2021 (TAP), La Ligue des États arabes a souligné l'importance de soutenir et de promouvoir les petites et moyennes entreprises (PME) basées sur la créativité qui vise à renforcer le pouvoir d'achat, à lutter contre la pauvreté et à promouvoir le développement sous toutes ses formes, suite aux effets de la pandémie de Covid-19 sur les PME rapporte l'agence de presse MAP.

Dans un communiqué publié lundi à l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, organisée sous le thème: "Propriété intellectuelle et PME : Commercialisez vos idées", la Ligue arabe a noté le rôle central de la propriété intellectuelle dans le développement des petites et moyennes entreprises et des entrepreneurs, ainsi que dans la mise en place d'entreprises plus fortes et plus compétitives dans le monde, en particulier dans les pays les moins avancés.

Par ailleurs, la ligue à salué les efforts des gouvernements arabes dans la promotion du secteur privé et des PME, l'encouragement de la créativité et de l'invention, la formation des jeunes, et l'utilisation des mécanismes de la propriété intellectuelle en tant que moyen de contribuer de façon significative au développement des PME, ajoute le communiqué.

Il souligne aussi que la Ligue continue d'œuvrer pour la diffusion d'une culture de respect des droits de propriété intellectuelle, des meilleures pratiques, et des études sur les petites et moyennes entreprises.