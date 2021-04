Tunisie: Transport aérien - Tunisair Express reprend ses vols sur Djerba

La compagnie aérienne Tunisair Express, filiale de la compagnie nationale Tunisair, spécialisée dans les vols internes, a annoncé hier dimanche, la reprise de ses vols sur Djerba tous les jours de la semaine.

Cette reprise intervient suite à la levée des restrictions dues aux travaux sur la piste de l'aéroport Djerba-Zarzis.

La compagnie invite les passagers à consulter son site internet www.tunisairexpress.net ou les agences de voyages, pour plus d'informations sur les horaires de ses vols.

Le projet de réaménagement de l'infrastructure de base de l'aéroport international Djerba-Zarzis vise à mieux adapter l'aéroport à l'évolution des conditions d'exercice du transport aérien international et à le préparer à l'accueil des gros avions, notamment, en la présence de liaisons aériennes le reliant à la Russie et à l'Europe de l'Est.

Ce projet, d'un coût estimé à plus de 40 millions de dinars, prévoit entre autres l'aménagement de l'aérodrome de l'aéroport.

A ce propos, la direction de l'aéroport de Djerba Zarzis avait annoncé, le 24 février 2021, la fermeture de l'aérodrome de cet aéroport, quotidiennement, au courant de la nuit, et en journée, les lundi et mercredi de chaque semaine, durant la période allant du 1er mars au 22 avril 2021 et ce dans le cadre de travaux de réaménagement de l'infrastructure de base.Les travaux de réaménagement de l'aérodrome se poursuivront jusqu'au mois de mai 2021, sans que cela n'ait un impact

sur la dynamique de navigation à partir du 22 avril 2021, avait encore précisé la direction.