Cameroun: Gymnase de volley-ball - Coup d'accélérateur au chantier

C'est l'une des résolutions du Conseil d'administration de cette fédération tenu récemment au Collège Johnston, Sport-Etudes à Yaoundé.

Les membres du Conseil d'administration de la Fédération camerounaise de volley-ball (FCVB) étaient réunis le 17 avril dernier au gymnase en chantier du Collège Johnston Sport-Etudes. L'une des résolutions de leur concertation concerne notamment l'accélération des travaux de construction dudit gymnase.

Les membres de ce Conseil, notamment ceux résidant hors de la capitale, ont ainsi eu la possibilité de toucher du doigt le projet qu'ils n'ont vu que sur les photos. « Nous devons accélérer les travaux de construction du gymnase du Collège Johnston pour permettre aux équipes nationales de commencer à s'entraîner ici. Compte tenu du nombre de compétitions qui vont se dérouler au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, il sera impossible que nos sélections nationales puissent s'y entraîner », a reconnu Charles Kamdoum, le secrétaire général de la FCVB.

En effet, dès le 1er mai prochain, au moins quatre sélections nationales seniors et cadets de volley-ball entreront en stage pour préparer les Championnats d'Afrique des nations seniors dames et messieurs et les Championnats du monde des catégories jeunes. La disponibilité de cette infrastructure sportive devrait permettre à toutes ces équipes de s'entraîner de jour comme de nuit. Pour le reste, comme c'était déjà le cas après la réunion du bureau exécutif de la FCVB, le Conseil d'administration a décidé de surseoir à l'organisation des championnats cadets, juniors, U18.

L'objectif étant de mettre l'accent sur la Camtel Championship, qui se jouera uniquement en national et non plus en sectoriel. « On jouera deux journées en national et ensuite, on organisera les éliminatoires de la Coupe du Cameroun pour qu'on puisse jouer cette compétition en fin juin. Ceci dans le but de nous arrimer aux directives du ministre des Sports et de l'Education physique, qui souhaite que la Coupe du Cameroun de football se dispute en juillet. C'est pour cette raison que nous avons supprimé certaines compétitions et que nous avons mis l'accent chez les seniors », a conclu Charles Kamdoum.