Cameroun: Aviation civile - Le pays primé à Séoul

Le Prix John Chapman décerné au compatriote Jacques Belinga Onana, lors du symposium sur la formation mondiale Trainair plus, organisé en Corée du Sud en mai dernier.

La récompense d'un travail bien fait. C'est le sentiment qui anime Jacques Belinga Onana, face au prix « John Chapman » qui lui a été décerné au cours du symposium sur la formation mondiale Trainair plus de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) tenue du 11 au 13 mai 2016 à Séoul en Corée du Sud. Après une riche carrière dans la Fonction publique, Jacques Belinga Onana, expert en formation des concepteurs de cours OACI, validateur des mallettes pédagogiques normalisées Trainair plus, chef unité méthodes d'enseignements à l'Ecole africaine de la météorologie et de l'aviation (EAMAC) situé à Niamey au Niger, peut enfin se réjouir de ses 31 ans de carrière qui s'achèvent en beauté.

Initié en 2013, le prix John Chapman du nom du créateur du programme Trainair Plus, récompense chaque année le meilleur expert dudit programme. Il vise à améliorer de façon économique et rentable, la sécurité et l'efficacité du transport aérien à l'échelle mondiale par la mise en place et le maintien des normes élevées de formation et de compétence du personnel aéronautique. La récompense a été remise à Jacques Belinga Onana pour sa contribution au développement de l'ancien programme Trainair d'une part et du nouveau programme Trainair plus, dans l'espace francophone et anglophone. Cet instructeur de la navigation aérienne s'est également distingué parmi les 16 experts mondiaux par la formation des concepteurs de cours dont plus de 80% en Afrique et 31 concepteurs de cours formés et qualifiés pour les Etats-Unis et Canada entre autres et de qualification des concepteurs de cours au profit de la communauté aéronautique.