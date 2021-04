Cameroun: Barreau du Cameroun - 44 nouveaux avocats enregistrés

L'audience de prestation de serment a eu lieu vendredi dernier, sous la présidence de Gilbert Schlick, vice-président de la Cour d'appel du Centre.

« Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions de défense et de conseil en toute indépendance avec dignité, conscience, probité et humanité, conformément aux règles de ma profession et dans le respect des cours et tribunaux et des lois de la République ». Par ce serment prononcé vendredi dernier à la Cour d'appel du Centre, une nouvelle cohorte d'avocats est désormais habilitée à assister et représenter des personnes physiques et morales dont ils défendront le patrimoine, l'honneur et même la vie devant les juridictions du Cameroun. Au nombre de 44, ils se sont par la même occasion inscrits au tableau de l'Ordre national des avocats du Cameroun. Leur particularité : ils viennent d'horizons académiques et juridiques très divers.

Certains sont issus de barreaux étrangers et exercent déjà à New York, Londres, Afrique du Sud, Rwanda, Nigéria... D'autres ont été admis au Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). « Cette diversité est une des immenses richesses de notre barreau aujourd'hui : un biculturalisme juridique alliant savamment la pratique de la Common Law et le droit civil », a apprécié Me Pierre Robert Fojou, représentant du bâtonnier dans les régions Centre, Sud, Est.

Au terme de la consécration qui autorise désormais ces nouveaux avocats à défendre leurs clients dans le respect de la justice, il leur a été recommandé d'être audacieux et de veiller à rester prudents. La générosité, l'exigence, imprégnation chaque jour des termes du serment qu'ils ont prêté, leur ont également été instruits. « Ce n'est qu'à son respect que vous devrez votre légitimité », leur a rappelé le représentant du bâtonnier.

Ces avocats tous de nationalité camerounaise viennent tout de même grossir, renforcer et dynamiser les rangs du Barreau des avocats du Cameroun. L'audience solennelle était présidée par Gilbert Schlick, vice-président de la Cour d'appel du Centre.