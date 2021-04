Cameroun: Livre et droit d'auteur - De nouvelles pages à écrire

L'importance et le renforcement de ce secteur étaient au cœur de la célébration de la Journée mondiale le 23 avril dernier à Yaoundé.

Le Cameroun de concert avec la communauté internationale a célébré le 23 avril dernier la 26e Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. A Yaoundé, le ministère des Arts et de la Culture en collaboration avec l'Unesco a organisé des activités de promotion de la lecture, de l'industrie éditoriale et de la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Objectif : rappeler l'immense contribution des écrivains au développement de la société. A l'occasion, le ministre des Arts et de la Culture (Minac) a saisi l'occasion pour faire une déclaration.

Bidoung Mkpatt a d'emblée rendu un vibrant hommage à d'illustres écrivains disparus, mais aussi à ceux toujours en vie, qui selon lui, « méritent des encouragements pour l'héritage qu'ils laissent à la culture et des valeurs qu'ils ne cessent de diffuser à travers le monde ». Pour le Minac, la célébration de cette journée vient rappeler plus que jamais l'importance de la lecture dans la vie de chaque citoyen. Que ce soit pour l'école, pour la maison ou pour s'évader durant le confinement qu'impose la crise sanitaire due au Covid-19, le livre joue un rôle central dans le contexte actuel. Et les gouvernements du monde entier doivent promouvoir et préserver l'industrie du livre. « La meilleure façon de célébrer ce jour est de trouver le temps pour lire ; apprendre aux enfants les délices de la lecture ; rencontrer des amis pour la lecture d'un livre que vous aimez et des discussions animées ; se murmurer à soi-même des mots afin de les apprécier d'une autre façon tout en ajoutant de l'emphase à certains éléments, ou en faisant des interprétations variées d'un livre », a conseillé Bidoung Mkpatt.

Revenant sur les propos de Audrey Azouley, directrice générale de l'Unesco, déclarés à cette occasion, le Minac a indiqué qu'« en célébrant le livre, nous célébrons les activités (écrire, lire, traduire, publier) par lesquelles l'être humain s'élève et s'accomplit ; et nous célébrons fondamentalement les libertés qui les rendent possibles. » Comme il l'a rappelé, au-delà des frontières physiques et des barrières sociales, le livre représente la plus belle invention de rapprochement, de partage des idées et incarne un puissant outil de maîtrise de la solitude. En effet, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est également l'occasion de promouvoir l'industrie éditoriale. Occasion pour le Minac d'exhorter toutes les parties prenantes de la propriété intellectuelle sur la nécessité de lutter contre la contrefaçon afin de construire une société du droit d'auteur où chacun est rétribué à la hauteur de son travail.