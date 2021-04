Gabon: Canton Ogooué Aval - La première production du poisson d'eau douce effective

La première société artisanale de pêche désormais opérationnelle, a offert sa première production au public la week-end écoulé. Alexis Gervais Tsiangou, promoteur en a profité pour lancer officiellement la commercialisation du poisson fumé et frais au village Mahouya-Madoukou dans le canton Ogooué aval, département de Mulundu. Les populations de la commune de Lastoursville et environs bénéficient des produits d'eau douce.

C' est depuis ce week-end que le promoteur de la première société artisanale de pêche a officiellement lancé la commercialisation du poisson fumé et frais au village Mahouya Madoukou dans le canton Ogooué aval, situé dans département de Mulundu. " Nous sommes des hommes heureux. Nous avons tenu à notre premier pari. Nous allons poursuivre notre élan d'effort et donner raison à notre frère Alexis Gervais qui vient promouvoir la pêche artisanale" témoigne un des pécheurs heureux.

Alexis Gervais Tsiangou a saisi cette occasion pour présenter aux usagers, les fruits de la société dont les ambitions sont, de devenir leader dans la pêche artisanale et plus tard, semi-industrielle. La grande partie budget à hauteur des millions, dira-t-il, est injectée dans l'investissement du matériel de pêches et surtout, à l'entretien du personnel, qui à long terme, devrait être déclaré à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS). C'est le but visé par le promoteur afin de participer à lutter contre le chômage qui ne cesse de frapper à plusieurs portes de la jeunesse.

Plusieurs opérateurs souhaitent déjà créer une chaîne en vue de vulgariser le secteur pêche. Aussi, les ONG et partenaires de développent dans le secteur de la pêches sont-ils invités à apporter leur expérience enfin de faire de la pêche, un véritable levier d'emploi et de développement.