Gabon: "Ne pas suivre Ali Bongo et son argent, c'est accepter d'être 'okoukout' ".

"Ne pas suivre Ali Bongo et son argent, c'est accepter d'être 'okoukout' " est la phrase reprise par le Pasteur Rostand Essono Ella qui fait une analyse sémantique du mot "Okoukout". Nous vous faisons apprécier le contenu.

Nous nous intéressons au terme "okoukout" traduit comme misérable, pauvre, insensé....

"Okoukout" est un adjectif substantif, qui peut être une personne, mais aussi designer un caractère se rapportant à cette personne.

Dans le texte, l'auteur désigne le Président Ali Bongo comme la seule voie, où possibilité d'être riche, estime t'-il qu'il est la richesse par excellence. La phrase formulée illustre et oblige l'homme à le suivre si et seulement si il veut être quelque chose, s'il veut avoir un nom, s'il veut être riche.

Nous pouvons formuler une critique sur une telle affirmation.

1. Ce n'est que par un travail honnête qu'on peut être riche. Bien évidemment, toute homme peut être riche si et seulement si il y a un travail honnête et si on sait gérer ce qui est produit. Le terme même "économie" convient au sens de savoir ranger et prendre soin de sa maison oikia et nomos en grec.

2. Faire du Président Ali Bongo le riche par excellence fait de l'auteur de la phrase le Lazard, pour vivre en phagocytose tel un parasite. Or, tout chef de l'État désire que son peuple se mette au travail pour produire la richesse. La première force du développement est l'homme en bonne santé, considéré comme le moteur du développement, et les parasites ne peuvent promouvoir aucun développement.

3. L'expression "okoukout" peut désigner aussi bien celui qui possède la richesse que celui qui est dans le dénuement. En éthique, on parle de la double face de l'aliénation, car le riche comme le pauvre peuvent être aliénés et pauvres "okoukout". L'aliénation à la rationalité marchande matérialisée par la peur d'être et la soif de l'avoir vide le riche de son humanité, en rupture de soi, des autres et de l'environnement. Celui qui n'a rien, dans le dénuement est privé de sa dignité en vivant dans l'infra humanité, car il est pauvre "okoukout", il est coupé de lui-même et coupé aussi des autres.

Sur le plan éthique, celui qui dit qu'il n'est pas "okoukout" est en réalité un vrai "okoukout".

4. Émile Durkheim distingue la solidarité grégaire dont l'organisation se rapporte aux intérêts d'une famille, d'un clan ou d'un individu. Sans doute on peut se demander à qui profite cette transhumance politique, puisque le constat est qu'elle ne profite pas à améliorer les conditions de vie de tout le monde, au sens plein de Saint Juste qui désigne la politique comme "les affaires de tout le monde". Durkheim oppose à cette solidarité grégaire, un solidarité "organique" pour faire profiter la richesse de tout le monde à tout le monde.

En conclusion, je suis offusqué de constater qu'il n'y a plus de valeurs nobles qui fonde notre République, plus de valeurs morales et culturelles qui motivent notre fierté de se sentir gabonais, parceque l'ivraie semée devient une norme de vie et de conduite, au plan individuel que sociétal. Finalement, nous finissons tous par être "okoukout" !