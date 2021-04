Gabon: La CNNII en grève pour 8 mois de salaires impayés

Les agents de la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et internationale ( CNNII), ont fait une descente ce jeudi 23/04/21 à leur Direction générale de Libreville à Acaé pour lancer un mouvement de grève, motif de réclamer les 8 mois de salaires impayés.

C'est dans une atmosphère de crise que les agents de la CNNII, ce sont donnés rendez-vous ce jeudi, 23/04/2021 en matinée dans l'enceinte de l'entreprise pour manifester leur désarroi face au mutisme de leur Direction générale.Ils réclament huit (8 )mois d'impayés de leurs salaires auprès des dirigeants de ladite compagnie. Malgré plusieurs rencontres internes entre la Direction générale et les représentants du personnel, la situation demeure sans suite.

Dans un communiqué datant du 09/04/21, la Direction générale annonçait des négociations depuis le 08/04/21 avec le gouvernement à travers l'autorité ministérielle de tutelle. Le but était de rassurer ces agents. Mais visiblement, ce communiqué n'a pas apaisé les tensions des agents de la CNNII qui dénoncent l'incapacité de leur premier responsable à trouver une solution définitive à cette situation qui perdure depuis de nombreux mois. C'est dans ce sens que les agents de la CNNII ont lancé un appel au Président de la République et la cheffe du gouvernement afin de compatir à la situation précaire dans laquelle ils se trouvent depuis bientôt un an avec leurs différentes familles.

"Nous lançons un cris d'alarme au Président de la République et au gouvernement pour nous venir en aide, car nous et nos familles nous sommes dans une précarité qui n'a plus de nom. Nous n' arrivons plus à nourrir nos enfants. Trop c'est trop !" s'écrient-ils tout en colère qui peut se lire sur leurs différents visages.