Gabon: AKEWA - Au coeur de l'apprentissage du numérique chez les écoliers

L'accélérateur de croissance AKEWA a officiellement lancé ce vendredi 23 avril 2021 l'African Code Challenge Gabon 2021 et le Grand Prix National Mwana-Tech à l'école Turco-Gabonaise d'Angondje. Cette initiative vise à montrer l'univers du numérique aux plus jeunes.

C'est un concours national qui va impliquer 10 établissements de la capitale gabonaise et qui vise à initier 300 enfants dont l'âge varie entre 8 à 16ans au codage, au numérique. Avec la participation de SAP France, l'UNESCO, Youth Mobile, IBOUNDJI Technologie et d'autres acteurs de la société civile telle que l'Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique section Gabon (PACJA/GABON), le Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Economie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC), l'Observatoire de Promotion du Développement Durable des Produits et Services des Industries du Gabon (ODDIG) et M2S Action Durable, ce concours s'étendra du 23 avril au 15 août 2021.

L'objectif est d'inciter les jeunes à s'intéresser aux métiers du numérique, notamment les filles afin de les doter d'une compétence dans ce domaine, mais également soutenir ou sinon promouvoir l'émergence d'une culture d'usage de l'outil informatique chez les plus jeunes dans notre pays.

Une action louable d'autant plus que ce secteur est devenu incontournable aujourd'hui ; et de ce concours sortira l'on espère de jeunes talents qui non seulement auront acquis les fondamentaux du numérique.