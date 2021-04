Sénégal: L'APR se réjouit du programme d'urgence pour l'insertion et l'emploi des jeunes

Dakar — L'Alliance pour la République (APR, majorité) s'est réjouie de la validation par le chef de l'Etat du programme d'urgence pour l'insertion et l'emploi des jeunes doté d'un montant de 450 milliards de francs CFA.

"Ainsi, l'APR se réjouit surtout de la validation par le chef de l'Etat du programme d'urgence pour l'insertion et l'emploi des jeunes +Xëyu Ndaw ñi+ doté de 450 milliards de francs CFA, qui va générer, à compter du mois de mai, 65 000 emplois pour cette année 2021", a indiqué la formation présidentielle dans un communiqué dont l'APS a eu connaissance, lundi.

Pour la formation présidentielle, "'cette décision majeure, structurée autour d'un programme de recrutement spécial, du financement de l'entreprenariat et de l'optimisation de la politique de formation, vient consolider la trajectoire enclenchée depuis 2012, avec notamment plus de 493 000 emplois créés en 7 ans, compte non tenu des emplois agricoles".

Macky Sall a présidé, jeudi, au CICAD de Diamniadio un Conseil présidentiel pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes.

"Dès lors, souligne le communiqué signé par le porte-parole de l'APR, la création du Pôle-Emploi et Entreprenariat à l'échelle des 45 départements, pour les Jeunes et les Femmes constitue un levier efficace pour opérationnaliser et territorialiser le programme +Xëyu Ndaw ni+ et réduire sensiblement le parcours du porteur de projet, du demandeur d'emploi ou de formation, avec en sus, tout l'encadrement requis pour en assurer le succès, en toute équité et en toute transparence".

"Aussi, est-il heureux de constater que malgré la conjoncture économique mondiale née de la crise Covid 19, Macky Sall garde le cap de l'émergence à l'horizon 2035 et compte sur une jeunesse consciente, responsable et tournée vers l'avenir afin de capter toutes les belles opportunités à portée de main avec l'exploitation pour bientôt du pétrole et du gaz", lit-on dans le document.

En conséquence, selon le communiqué, l'APR "marque son adhésion totale à l'appel à la responsabilité et à la conscience citoyenne lancé par le chef de l'Etat à la jeunesse".