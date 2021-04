Congo-Brazzaville: Golfe de Guinée - Série d'attaques dans les eaux maritimes

Plusieurs attaques se sont déroulées ces derniers jours dans les eaux maritimes du golfe de Guinée.

Au large de São-Tomé, deux attaques se sont déroulées coup sur coup, frappant deux navires marchands. Le 23 avril, un porte-conteneurs a été victime d'une attaque à 130 miles nautiques au nord-ouest de l'île de São -Tomé. Les pirates sont montés à bord du Contship new, qui faisait route depuis Port Owendo (Gabon) vers Lomé (Togo). Dans la même zone, une autre attaque a eu lieu, le 24 avril, mais le navire a pu être sécurisé, « pris en charge et escorté », selon le QG golfe de Guinée à Brest, en France.

Avant São Tomé, la marine italienne a pu stopper une attaque au large des côtes nigérianes, grâce à l'hélicoptère du Nave Rizzo, provoquant la fuite d'un bateau rapide, avec à son bord 9 pirates et du matériel adapté à l'embarquement. C'était le 21 avril. L'alerte a été donnée à « tous les navires marchands en transit et aux autorités locales du danger », a indiqué le QG de la marine, à Rome (Italie). Le Nave Rizzo participe aux présences maritimes coordonnées de l'Union européenne dans le golfe de Guinée. Le porte-hélicoptères français (Dixmude) et un navire portugais sont présents dans la zone.

Le 15 avril, ce sont 15 marins du David B - de nationalité roumaine, ukrainienne et philippine - de la société néerlandaise qui ont été libérés. Ils avaient été enlevés lors de l'attaque du navire, un chimiquier néerlandais battant pavillon maltais. L'attaque s'était déroulée à quelques nautiques au sud de Cotonou (Bénin), alors qu'il était en route pour Riga (Lettonie), vers le port du Nigéria. Neuf pirates armés de fusils d'assaut type AK47 étaient montés à bord. Six autres marins du navire s'étaient échappés à l'attaque. Ils sont aujourd'hui en sécurité , selon un communiqué De le site Poli Shipmanagement. Ils sont dans un état « relativement bon compte tenu des circonstances difficiles » dans lesquelles ils ont vécu, ces quatre dernières semaines. Ils vont maintenant recevoir des contrôles médicaux et seront « rapatriés dans leur pays d'origine dans les plus brefs délais », peut-on lire sur le site.