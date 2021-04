Congo-Brazzaville: Escrime - Le Congo occupe la première place du tournoi Albert-Kaya

Les escrimeurs congolais se sont adjugé deux premières places sur les trois qui ont été mises en jeu, le 25 avril à Brazzaville, lors de la première édition du tournoi Albert- Kaya. Celui-ci a mis en compétition les athlètes de la République du Congo, la République démocratique du Congo (RDC) et du Togo.

Au total vingt et six escrimeurs de trois pays dans la version masculine et féminine ont pris part à ce tournoi organisé par la Fédération congolaise d'escrime, (Fecoes). Les escrimeurs ont, en effet, redonné le goût de cette discipline au public sportif grâce aux trois catégories retenues lors de cette compétition, à savoir l'Epée dames, l'Epée hommes et Sabre hommes.

Dans la catégorie d'Epée dames, Julia Dianzenza, alias « la Maitresse », a gagné la finale face à Claudia Mbela. Elle était attendue au tournant par ses fans puisqu'elle n'était plus visible après ses exploits lors des 11es Jeux africains, Brazzaville 2015. « Je demande aux autres de travailler dur afin de se surpasser à chaque instant. L'escrime est un sport noble. Aujourd'hui, nous vivons la renaissance de l'escrime congolais. J'invite les jeunes à venir aux entrainements », a indiqué la championne Julia.

L'euphorie de la victoire de cette Congolaise a, sans doute, joué sur le mental de son compatriote, Brismel Bikoumou Olassa. Il a, malgré ses efforts, perdu face au très expérimenté Charles Attivon Komi du Togo dans la catégorie de Sabre hommes. Ce dernier qui a profité de ce tournoi afin de se mettre en jambes et preparer les prochaines compétitions demande l'apport des structures publiques pour développer l'escrime en Afrique. « Je suis content de participer à ce tournoi car j'ai beaucoup appris et j'ai aussi donné parce qu'il y a longtemps que j'ai participé à une compétition plus ou moins régionale ou internationale. Nous devrons reprendre notre place surtout que la majorité des grands athlètes ont tous migré vers l'Europe », a plaidé l'escrimeur togolais.

Le gymnase Henri-Elendé où s'est déroulée la compétition a retrouvé son ambiance lorsque le Congolais Rodes Goma a battu son compatriote Bonachi Nkounkou en finale Epée hommes.

Selon le président de la Fecoes, Alban Kaky, ce tournoi avait pour but de redonner de l'espoir aux escrimeurs qui n'avaient plus pratiqué leur sport de façon officielle depuis 2015 et c'était aussi une manière de concrétiser les engagements du bureau exécutif de la fédération. « C'est aussi un message fort à donner à l'Afrique puisque ce tournoi était national mais au finish nous avons reçu la RDC, le Togo et la Confédération africaine. Nous devrons travailler de connivence pour permettre au Congo, en particulier, et au continent africain de gagner lors des grands tournois. Concernant les prochaines compétitions, nous comptons sur le soutien de l'Etat ainsi que de nos partenaires », a-t-il indiqué.

Notons qu'à l'exception des trois champions qui ont reçu les enveloppes puis les trophées, tous les participants ainsi que les chefs de délégation et la famille du feu premier président de la Fecoes, Albert Kaya, ont bénéficié des médailles et diplôme de participation.