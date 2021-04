Congo-Brazzaville: Environnement - Les étudiants de l'université catholique contribuent à la préservation de la nature

Au total quatre-vingt-sept arbres dont soixante-dix-huit arbres fruitiers ont constitué le don des étudiants de la faculté d'économie et développement à l'environnement.

En vue de concilier la théorie à la pratique, les étudiants de l'Université catholique du Congo (UCC), faculté d'économie et développement ont planté plusieurs arbres dans l'enceinte de leur université située dans la commune de Mont Ngafula à Kinshasa, le 23 avril. A travers cette activité dynamique positive et durable, ils ont voulu apporter leur contribution à la préservation de l'environnement.

Au total quatre-vingt-sept arbres dont soixante-dix-huit arbres fruitiers ont constitué le don des étudiants des filières économie publique et gestion des ressources naturelles ainsi qu'économie rurale, environnement et gestion des projets à l'environnement. Ce lot est composé des manguiers, avocatiers, orangers, palmiers décoratifs, cœurs de bœuf et pommes stères acquis sur fonds propres des étudiants et provenant exclusivement du jardin botanique de Kisantu.

En prélude à cette activité, l'abbé Kalumire Jérémie a exhorté l'assistance à mener des actions allant dans le sens de sauvegarder la nature. « Les grains semés dans nos jardins et nos champs sont une bénédiction. Elles préparent une récolte bien au-delà de la petite graine plantée ». a-t-il dit. Citant l'encyclique du pape, il a rappelé que « la nature est notre mère. Faisons tout pour la sauvegarder pour nous et pour les générations futures ».

Représentant le doyen de la faculté d'économie et développement, le Pr Onésime Kukatula Falash a situé l'activité dans le cadre de la transition écologique et spécialement dans la mondialisation des échanges où la République démocratique du Congo doit donner ce qu'elle a pour améliorer la capacité de l'offre. « Ses forets et ses arbres font partie de ce qu'elle peut apporter au reste du monde», a-t-il ajouté.

Sous la supervision de la sœur Claudine Dumbi, agroéconomiste de formation, chaque étudiant a planté l'arbre de son choix sur les lieux préparés pour la circonstance, en concordance à l'objectif 13 des objectifs du développement durable qui est la lutte contre le changement climatique et ses conséquences. « Nous cherchons à améliorer les conditions de vie présente sans pour autant détériorer les écosystèmes à venir », a déclaré l'enseignante.