Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - AS Otohô reçoit le trophée de la meilleure équipe de 2020

L'AS Otohô a été officiellement consacrée le 24 avril championne du Congo 2020 par la Fédération congolaise de football (Fecofoot) au cours de la cérémonie marquant la fin de la saison sportive 2019-2020

Mieux vaut tard que jamais. Après avoir entamé la première partie de la nouvelle saison 2020-2021, la Fécofoot a pensé enfin attribuer les récompenses aux meilleurs élèves de la saison écoulée. La saison 2019-2020 avait pris un coup à cause de la pandémie de Covid-19, obligeant la Fécofoot à interrompre la Ligue 1 à la 22e journée soit à quatre journées de la fin. Le règlement de la compétition dans son article 24 a été appliqué .

« L'arrêt du championnat, pour quelque cause que ce soit ne saurait être évoqué pour la remise en cause de l'alinéa précédent. Dans ces conditions, le classement à la date de l'interruption de la compétition seul comptera pour l'engagement à la ligue des champions de la Confédération africaine de football et à la relégation en division inférieure ». Les positions que les équipes occupaient à l'issue de la 22e journée ont permis à la Fécofoot de déterminer le champion sur la base du document synthèse produit par la Ligue nationale de football.

La Linafoot a précisé que 154 matches ont été disputés en Ligue 1 pour 302 buts marqués soit deux buts environ par matches. L'AS Otohô a été officiellement consacrée championne du Congo avec 56 points pris en 22 matches disputés. Elle a été récompensée d'un chèque de 12 millions de Francs CFA. L'AS Otoho remporte ainsi le titre national pour la troisième fois consécutive après 2018, 2019. Deuxièmes avec 42 points, les Diables Noirs ont vu leurs performances être récompensées d' un chèque de 6 millions de Francs CFA.

Le classement officiel de la saison écoulée place la Jeunesse sportive de Talangaï en 3e position avec (41 points). Le FC Kondzo a pris la 4e place avec 37 points devant le Club athlétique Renaissance Aiglons (5e avec 33 points) et l'Etoile du Congo 6e avec 31 points. Patronage a occupé la 7e place avec 28 points devant V Club Mokanda (8e ) à égalité des points avec L'AC Léopards (9e avec 26 points). L'Interclub est 10e avec 24 points devant Nicoyé-Nicoyé (11e avec 22 points) et le Racing Club de Brazzaville (12e avec 21 points). L'AS Cheminots prend la 13e place avec 20 points puis Tongo Football Club, dernier avec 10 points, a été officiellement relégué en Ligue 2.

Dans les distinctions individuelles, Karl Wunda Ngana, l'ancien joueur de la JST et actuel sociétaire des Diables noirs, a terminé meilleur buteur de la saison dernière avec 14 réalisations devant Ismaël Akobo de CARA (10 buts) et Koussoumouka Taty de l'AC Léopards de Dolisie (8 buts). Il a reçu un chèque d'un million de FCFA tout comme Alou Badra Diallo. Le coach de l'AS Otohô a été élu meilleur entraîneur de la saison 2019-2020.

Styven Danek Moutsassi Moyo, meilleur arbitre assistant et Messie Nkounkou, meilleur arbitre de la saison 2019-2020 ont reçu chacun un million de francs Cfa. Ces deux arbitres internationaux ont promis de donner le meilleur d'eux- mêmes pour cette nouvelle saison afin de représenter dignement les couleurs du Congo lors des compétitions nationales et internationales .

Le prix du fair- play revient, quant à lui, à l'AS Otohô. L'équipe n'a pris aucun carton rouge au cours de la saison écoulée. Selon les statistiques, 485 cartons ont été distribués dont 461 cartons jaunes (7 pour les officiels) et 24 cartons rouges dont 1 reçu par un officiel.

Pour le compte de la Ligue 2, le championnat s'est disputé en trois zones, notamment Brazzaville-Pool avec 20 équipes, Pointe-Noire-Kouilou (14 équipes) et Dolisie (5 équipes). A l'issue de cette première phase, cinq équipes de la zone A, plus les quatre de la zone B et une de la Zone C ont été logées dans deux poules de cinq chacune pour disputer un play off. C'est le FC Nathalys qui a tiré son épingle de jeu en battant en finale la Jeunesse sportive de Poto-Poto pour accéder en Ligue 1. Pour le compte de la saison écoulée rappelons-le, la Linafoot affirme avoir qualifié 1466 joueurs dont 399 joueurs en Ligue 1 dont 20 étrangers contre 1087 en Ligue 2 dont 6 étrangers.