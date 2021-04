Congo-Brazzaville: Kokutan'Art - Clap de fin pour la première édition le week-end dernier

Le samedi 24 avril ont pris fin Les Rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville « Kokutan'Art ». Cette première édition intitulée « L'Afrique en face » s'était donné pour objectif de reconnaitre, ainsi que de promouvoir la création et la production photographique du continent.

C'est dans une ambiance festive rythmée par des discours officiels, ainsi que des cadences et de la danse traditionnelle proposée par le groupe Musée d'art que s'est clôturé le festival Kokutan'Art. Le Congo, la République démocratique du Congo, le Togo, le Cameroun, le Gabon, le Sénégal et le Mali, étaient les sept pays africains représentés lors de cet événement organisé du 20 au 24 avril à Brazzaville. A eux, s'était joint la voix de la France à travers la participation de Nathalie Guironnet et Jeanne Mercier, respectivement photographe et critique-éditrice photo.

Piloté par la plateforme Mbongui Art et l'Institut français du Congo (IFC), le festival a vibré au rythme d'une panoplie d'activité, à savoir : un concours du meilleur roman photo, un atelier de formation 100% féminine, une exposition-photo rassemblant onze artistes, sept conférences-débats et tables rondes, deux projections cinématographiques. « Dans un monde anxiogène bouleversé par la pandémie de covid-19, la meilleure des réponses est la culture et la créativité. Aussi l'IFC est-il heureux d'avoir présenté la première édition de Kokutan'Art, dont Kokutana signifie « Rencontres » en lingala. Un concept imaginé par Lebon Chansard Ziavoula et la plateforme Mbongui art photo », s'est réjoui l'IFC.

En détecteur de talent, fenêtre de visibilité et machine à création, Kokutan'Art avait donné l'opportunité à dix femmes de recevoir une formation en photographie proposée par Baudouin Mouanda. Lors de la clôture du festival, cinq d'entre-elles, présentes à la cérémonie, avaient reçu un certificat de fin de formation. A en croire le formateur, il était donc important de garantir aux femmes artistes une bonne et riche participation à ce festival, car pendant longtemps la programmation des festivals est souvent dominée par les hommes.

En présentiel ou en ligne, le public a apprécié prendre part à ce festival qui revalorise l'image de la photographie dans l'imaginaire congolais et qui contribue désormais à faire connaître le travail et le génie artistique des photographes africains, et particulièrement ceux du Congo.

Ainsi, à l'image de la Biennale africaine de la photographie créée en 1994 qui représente aujourd'hui une plateforme essentielle de visibilité pour les photographes d'Afrique et de la diaspora, mais aussi un vivier de talents émergents, Kokutan'Art espère œuvrer dans la même lancée et ainsi se positionner comme un rendez-vous majeur de la photographie en Afrique et au Congo.

« Comme vous pouvez le constater, Kokutan'Art est un nouveau-né. L'événement a besoin du soutien de tout le monde. Malgré le contexte actuel de crise sanitaire et un budget limité, le comité d'organisation est heureux d'avoir remporté le pari de cette première édition. Un grand merci à l'ensemble des partenaires pour leur accompagnement multiforme », a déclaré Lebon Zed, promoteur de l'évènement.

Notons que l'exposition-photo initiée dans le cadre de la 1ère édition du festival Kokutan'Art reste ouverte au grand public jusqu'au 20 mai dans le hall de l'IFC.