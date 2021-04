Congo-Brazzaville: Musique urbaine - X-ICE remixe la chanson "Aa Sala Ba fières"

Après le succès de sa version originale, l'artiste musicien X-ICE revisite son banger « Aa Sala Ba fières » aux côtés de la crème du Rap congolais. Il explique son projet aux Dépêches de Brazzaville.

X-ICE vient de revisiter sa chanson à succès "Aa Sala Ba fières". Le but étant d'étendre plus loin le message contenu dans ce banger revisité qui fera partie de l'EP de quatre titres intitulé « Tension » et dont la sortie officielle est prévue pour le 15 mai prochain.

« Nous avons remixé "Aa Sala Ba fières" pour bien faire passer le message. Si dans la version originale sortie en novembre 2020 j'avais chanté seul, dans la chanson revisitée j'ai fait intervenir plusieurs artistes venus des deux grandes villes du pays comme : Jessy B ; Tidiane Mario ; Snifeur B ; Zifuchomé ; Freud Vinces ; Kim Lee et Young Ace Wayé, afin d'étendre plus le message, pour que les Congolais s'y imprègnent. C'est l'une des particularités de ce banger », a déclaré l'artiste.

L'autre particulier c'est au niveau de la couleur. Tous ceux qui ont participé dans ce remix ne font pas le même style. « Nous avons voulu assembler ces couleurs au niveau du style, du flot (la façon de rapper afin qu'il y ait une belle couche. Il y a eu un artiste qui a rappé en lingala, un autre en kituba, un autre encore en yushi (le français ivoirien). Nous avons voulu sortir cet EP pour que les gens nous découvrent encore davantage », a-t-il ajouté.

Dans la chanson "Aa Sala Ba fières" X-ICE dénonce certaines réalités comme le fait que les mélomanes congolais partagent principalement les œuvres d'artistes étrangers, mais jugent indigestes celles qui viennent des leurs. Pour lui, il serait souhaitable que les fans mieux les mélomanes commencent d'abord à soutenir leurs propres artistes avant de soutenir les artistes d'ailleurs. Il trouve anormal que les mélomanes ne s'intéressent pas par exemple aux vidéos postées par leurs artistes au détriment des clips vidéos qui viennent d'ailleurs. Bref, "Aa Sala Ba fières" concerne tous ceux qui se comportent de la sorte.

« X-ICE veut faire connaitre sa musique et les artistes évoluant dans son style à l'échelle internationale. Nous invitons les mélomanes congolais à soutenir avant tout leurs artistes. Car en fait, la culture en particulier la musique est le miroir d'un pays, d'où il faut la valoriser, mettre des artistes en lumière », a déclaré monsieur Beylard, le chargé de la communication de l'artiste X-ICE

Cet artiste qui est passé par plusieurs groupes avant d'évoluer en solo veut devenir un artiste engagé, qui va animer les foules, réanimer et redynamiser les mélomanes, réveiller ceux qui s'endorment à travers les paroles qui vont toucher leurs âmes. Après la sortie de son EP « Tension » X-ICE aura une tournée à Brazzaville, Pointe-Noire, et plus loin hors du pays. Déjà, il fait quelques show cases à succès à Brazzaville.

De son vrai nom Prinsli Babin, X-ICE, est né le 28 mars au Congo-Brazzaville. Fils de Simon Pierre (un artiste congolais) et quatrième enfant d'une fratrie de cinq enfants, c'est dans le sud de Brazzaville qu'il a grandi et s'est lancé dans la carrière musicale dès 2007. Artiste complet susceptible de tout faire, certes au départ rappeur, X-ICE alias Mister Souleymane se fait une place de choix dans la musique urbaine au Congo.