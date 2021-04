Congo-Brazzaville: Lutte contre le paludisme - Des chercheurs développent un nouveau vaccin efficace à 77%

Des chercheurs américain et burkinabé de l'Université d'Oxford et des scientifiques de l'Institut de recherche en sciences de la santé du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) ont déclaré être les premiers à atteindre l'efficacité vaccinale « impressionnante » de 77 %.

« L'efficacité vaccinale obtenue chez des enfants africains réalise l'objectif de 75 % spécifié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) », précise un communiqué conjoint des deux centres de recherche publié le 24 avril, par le ministère burkinabè de la Santé.

Le vaccin R21/Matrix-M a été testé auprès de quatre cent-cinquante enfants du Burkina Faso. Il affiche un « bon profil d'innocuité » qui a été bien toléré ainsi qu'un « excellent potentiel de fabrication à grande échelle et d'approvisionnement à faible coût », ont assuré les chercheurs. L'étude va maintenant faire l'objet d'essais à grande échelle.

Pour avoir une autorisation de vaccination à grande échelle, ces derniers ont lancé le recrutement de quatre mille huit-cents participants âgés de cinq à trente-six mois dans quatre pays africains (Burkina Faso, Kenya, Mali et Tanzanie).

« Ce sont des résultats impressionnants montrant des niveaux d'efficacité sans précédent d'un vaccin qui a été bien toléré dans notre programme d'essais clinique. Nous attendons avec impatience la prochaine étape, qui est l'essai clinique de phase II, pour confirmer avec des données à grande échelle les résultats d'innocuité et d'efficacité d'un vaccin qui est hautement indispensable pour le contrôle du paludisme dans notre région », a déclaré Halidou Tinto, professeur en parasitologie, directeur régional de I'IRSS a Nanoro, et investigateur principal de l'essai.

Pour Adrian Hil, directeur du Jenner Institute, titulaire de la chaire de professeur en vaccinologie, Lakshmi Mittal and Family à l'université d'Oxford et co-auteur du document de recherche, « ces nouveaux résultats soutiennent nos grandes attentes quant au potentiel de ce vaccin, qui, à notre avis, est le premier à atteindre l'objectif de l'OMS d'un vaccin contre le paludisme avec une efficacité d'au moins 75% ».

« Avec l'engagement de notre partenaire commercial, le Serum Institute of India, de fabriquer au moins deux cents millions de doses par an dans les années à venir, ce vaccin a le potentiel d'avoir un impact majeur sur la santé publique s'il venait à être homologué », a-t-il ajouté.

Le Pr. Charlemagne Ouédraogo, ministre de la Santé du Burkina Faso, a souligné que le paludisme est l'une des principales causes de mortalité infantile en Afrique.

« Nous avons soutenu les essais cliniques d'une gamme de nouveaux Vaccins candidats au Burkina Faso et ces nouvelles données montrent que l'homologation d'un nouveau vaccin antipaludique très utile pourrait bien se réaliser dans les années à venir. Ce serait un nouvel outil extrêmement important pour contrôler le paludisme et sauver de nombreuses vies », a-t-il expliqué.

La Covid-19 monopolise l'attention mondiale

La crise sanitaire de Covid-19 a monopolisé l'attention mondiale, faisant craindre un relâchement des efforts contre le paludisme.

« Eviter que la lutte contre le paludisme ne soit victime de la Covid-19 ». C'est l'objectif des experts du partenariat Roll Back Malaria(RBM), impliqués dans les efforts visant à combattre cette maladie infectieuse propagée par les piqûres de moustiques.

Signalons que le partenariat RBM est la plateforme mondiale de coordination des actions de lutte contre le paludisme. Il mobilise les efforts et les ressources et forge un consensus entre les partenaires. Il a été lancé en 1998 par l'OMS, l'Unicef, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale, en vue d'apporter une réponse coordonnée pour faire face à la maladie dans le monde entier.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que la perturbation des traitements antipaludéens causée par la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner des dizaines de milliers de décès supplémentaires.

« Il est donc primordial de continuer de lutter contre le paludisme sur le continent, malgré la pandémie de Covid-19 », a rappelé le Dr Moumouni Kinda, directeur général d'une ONG médicale qui agit sur le terrain en Afrique centrale et de l'ouest pour prévenir des effets de cette maladie. Depuis un an, l'OMS a enregistré une hausse de la mortalité liée au paludisme de dix-neuf mille à cent mille personnes en Afrique subsaharienne.

Certains chercheurs travaillent sur l'élaboration de nouveaux médicaments (la trithérapie). Un traitement à base de trois molécules, dont les essais sont actuellement menés sur mille six-cents enfants de moins de cinq ans dans plusieurs pays (Mali, Ghana, Gabon, Bénin... ). Comme les médicaments combinés existent déjà sur le marché, le coût de cette nouvelle trithérapie serait abordable pour le continent africain.

Selon l'OMS, le paludisme tue plus de quatre cent mille personnes chaque année, dont de nombreux enfants, en Afrique subsaharienne. Au Burkina Faso, cette maladie est la première cause des hospitalisations et a tué près de quatre mille personnes en 2020, selon les données officielles.