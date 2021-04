Maroc: La Ville Verte Mohammed VI à Benguérir - Un développement remarquable depuis son lancement (Encadré)

Benguerir — Depuis son lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en novembre 2012, la Ville verte Mohammed VI à Benguérir connait un développement remarquable en termes de réalisations notamment, avec l'achèvement de nombre de projets phares et d'autres qui sont en cours, et qui constituent "le socle" de cette cité résolument projetée vers l'avenir.

Ainsi, au rang de ces projets figurent l'achèvement et l'opérationnalisation depuis 2013, de la première tranche de l'Université Mohammed VI Polytechnique (superficie de 106.000 m2 construite), la mise en place du "Lycée d'Excellence" également opérationnel depuis 2015, et un "Green Energy Park" (plateforme R&D et de tests de technologie solaire) opérationnel depuis 2014.

La Ville Verte Mohammed VI compte aussi 23 villas chercheurs construites selon une architecture bioclimatique, avec des matériaux locaux et selon des modes innovants d'efficacité énergétique, un "Green et Smart Building Park" qui est une plateforme de recherche dans les domaines de l'efficacité énergétique et des bâtiments smart, et qui est implanté sur un terrain d'une superficie de plus de 4 ha, outre un "Datacenter" pour le stockage et le traitement des données.

Cette ville innovante compte aussi un incubateur de Startup "Startgate" qui accueille l'innovation et qui est construit sur une superficie de près de 1 ha, outre l'Ecole 1337 (Ecole de codage) entièrement gratuite et ouverte 24h/24 et 7j/7, accessible à tous sans pré-requis de diplôme ou de connaissance en informatique, ainsi que deux résidences locatives de 234 appartements livrés en 2020, et un "Téléport" livré en 2019.

Quant aux projets en cours de réalisation pour une livraison en 2021, ils portent sur une partie de la deuxième phase de l'UM6P, le siège administratif de l'OCP, L'American School, l'extension du CCI, et la finalisation de l'aménagement de la première phase "Techpark" sur 67 ha.

C'est dire que le projet de la Ville verte, de par son étendue, sa composition, son volume d'investissement, et sa durée, apparaît porteur d'un impact urbanistique, économique et social sur la ville limitrophe de Benguérir.

Il s'agit d'un projet hautement inscrit dans une démarche de certification environnementale LEED ND.

Autrement dit, la ville verte de Benguérir s'inscrit dès sa conception, dans une démarche de certification environnementale aux standards internationaux.

A noter que ces 12 critères sont requis pour la certification d'une zone ND et se déclinent en trois grands axes à savoir : "Connectivité et localisation intelligente", "Conception et design du quartier" (rues piétonnes, développement compact, communauté ouverte et connectée) et enfin, "Infrastructure et bâtiments verts".