Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus - «La peur ne doit pas être un obstacle», lance la présidente de la Fondation des shunamites

La Fondation des femmes shunamites en action a organisé une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus au terrain de la radio espoir, dans la commune de Port-Bouët, le 24 avril 2021. L'objectif de cette initiative est de permettre aux femmes de connaître leur statut et avoir plus d'informations sur ces deux cancers.

Cette fondation qui a pour slogan « Oui à la vie et non à la mort », et qui se bat depuis près de 5 ans, souhaite dépister de nombreuses femmes.

La présidente de la Fondation des femmes shunamites, Beugré Phox Sylvie, a révélé les raisons qui l'ont amenée à lutter contre ces cancers. « Nous avons décidé de nous engager dans cette lutte parce que nous avons une histoire avec le cancer », a-t-elle mentionné.

Dans sa communication, elle a mis un accent sur le dépistage régulier pour évincer ce tueur silencieux. Suppliant les femmes à ne pas attendre l'extrême pour se faire consulter. Mme Phox a donc exhorté à bannir « la peur qui ne doit pas être un obstacle pour ne pas se faire dépister ».

Le représentant du maire de la commune, Amien Dominique, a remercié cette fondation pour ses actions. Avant de rappeler que cette maladie n'est pas un leurre. « La maladie existe bel et bien », dit-il tout en faisant cas des nombreux dossiers traités par la mairie. « Si nos mamans sont en bonne santé, nos familles seront équilibrées », a affirmé M. Amien, recommandant toutes les femmes à se faire dépister.

La marraine de cette cérémonie, Emmou Marie-Laurence, a aussi insisté sur le dépistage car soutient-elle, la détection précoce du cancer peut sauver des vies. La marraine a donc encouragez ses sœurs à fréquenter les centres de santé pour optimiser les chances de survie. car prévient-elle « Une fois la maladie découverte tardivement, c'est la phase terminale ».

Cette caravane 2021 a sillonné les communes de Yopougon, d'Abobo. Plusieurs autres étapes sont prévues, notamment à Katiola, Aboisso, etc.