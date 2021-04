Cote d'Ivoire: Basket-ball - La Fibb booste le moral des athlètes

Le président de la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb), Mahama Coulibaly, a de la suite dans les idées. En dépit de la crise sanitaire et de quelques peaux de bananes sur son chemin, il ne perd pas de vue son objectif qui est de faire briller le basket-ball local, avec des athlètes qui donnent tout pour assurer le spectacle.

Samedi, en marge de la 16e journée, au Palais des sports, il a récompensé tous les joueurs qui ont été élus homme ou femme du match, de la première à la 15e journée. Les Most Valuable Player « Mvp » de la saison régulière, au nombre de 13 (6 hommes et 7 dames), ont reçu une enveloppe et un trophée.

Stéphane Konaté, l'inusable combattant de l'Abc, s'est taillé la part du lion. Meilleur joueur de toute la phase aller du championnat, il a été élu trois fois homme du match (10e, 13e et 14e journées) ! Il était le plus heureux puisqu'il est reparti avec trois enveloppes. Il est talonné par Nathan Kouadio (Azur) qui a arraché les trophées des 12e et 15e journées. Kouassi Taki de l'Africa Sports, Ahmed Dosso (Csat) et autres qui se sont distingués une fois depuis le début du championnat n'ont pas été oubliés.

Pendant ce temps, chez les dames, une belle bagarre a lieu entre Mabelle Hanna Amani du Csat et Lalla Traoré de la Soa. Les deux joueuses ont été désignées, à deux reprises, meilleure joueuse depuis le début de la saison. Hanna Mabelle a dominé les rencontres des 12e et 13e journées, tandis que Lalla brillait particulièrement lors des 10e et 14e journées. Avec elles, la jeune Sabine Kouadio de l'Ue3a, Solange Ebondji (Abc), Irène Bognini (Csat) se classent parmi les plus belles attractions du championnat.

Le président Mahama Coulibaly, qui avait promis de créer une saine émulation au sein des différentes écuries, vient donc de passer à l'acte. Le week-end prochain, les meilleurs rebonds, attaques et autres seront distingués. En attendant les Oscars qui récompenseront tous les acteurs qui vont contribuer au succès de la saison sportive 2021.