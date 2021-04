Cote d'Ivoire: Ramadan 2021 Kandia Camara fait don de vivres aux musulmans d'Abobo au nom de la municipalité

Le samedi 24 Avril 2021 la Ministre d'État et des affaires Etrangères de Cote d'Ivoire, Maire honoraire d'Abobo, Kandia Camara, a fait un don de 45 tonnes de sucre et de 12 tonnes de riz aux fidèles musulmans de la commune d'Abobo à l'esplanade de la Mairie en présence des Adjoints au Maire et des conseillers municipaux.

Pour Madame Camara , cette action est devenue une institution qu'il ne faut déroger à la règle « Comme cela est devenu une tradition à Abobo à l'occasion du mois de Ramadan, nous nous retrouvons pour exaucer et réaliser ce que le Seigneur nous a demandé de faire c'est-à-dire penser à son prochain. Le mois de Ramadan certes, est un mois de pénitence mais surtout un mois de partage, de générosité et de solidarité. C'est pourquoi au nom de la municipalité d'Abobo, au nom de tous les élus d'Abobo, nous avons l'honneur de vous offrir 45 tonnes de sucre et de 12 tonnes de riz », a-t-elle déclaré.

Après avoir invité les autorités municipales et musulmans présent à cette cérémonie à observer une minute de silence pour le défunt Maire Hamed Bakayoko, Madame le Maire honoraire a invité dans son allocution les guides religieux (musulmans et chrétiens) à prier pour le Président Alassane Ouattara, le gouvernement de Patrick Achi Jérôme et surtout pour la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire car sans ces éléments il ne peut avoir de développement « Je voudrais demander aux guides religieux d'Abobo de faire des prières pour le Président Alassane Ouattara, pour le premier Ministre Patrick Achi Jérôme, pour tout le gouvernement ,pour toute la population de Côte d'Ivoire afin que les ivoiriens continuent de vivre dans la paix et en sécurité ... . »

Le porte-parole des récipiendaires, l'Imam Diarrassouba après avoir remercié la donatrice et la municipalité pour ce geste généreux qui viendra encore booster leur foi, a adressé des prières de bénédictions à madame le Maire honoraire puis à tous les élus municipaux d'Abobo.