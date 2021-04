Cote d'Ivoire: Marathon international Notre Dame de la Paix 2021 - Une belle vitrine pour la ville natale d'Houphouët-Boigny !

Yamoussoukro, la capitale politique, a certes perdu un peu de son éclat mais, la ville ne perdra pas son prestige. En effet, Marcel Avit, Commissaire général, et ses amis ont décidé d'y instituer un marathon international qui, à la longue, va servir d'ambassadeur de la Ville à travers le monde.

L'annonce du Marathon Notre Dame de la paix de Yamoussoukro (Mindpv), qui se déroulera les 17, 18 et 19 juin 2021, a été faite le week-end, en présence du Père Franck Sylvestre Allatin, Recteur de la Basilique dont cette longue course pédestre (42,195 Km) porte le nom. Mais aussi des représentants politiques et administratives de la cité.

« Le Marathon de la ville de Yamoussoukro est un événement conçu pour donner de l'attrait à cette ville emblématique. A cet effet, nous attendons 10 000 coureurs, des milliers de visiteurs et 200 exposants », a indiqué Marcel Avit, qui en a profité pour donner le thème de cette 1ère édition, à savoir « ensemble, courons pour la paix ». Il propose une prime de 3 millions de F CFa au vainqueur, une des plus grosses récompenses de la sous-région s'agissant du marathon.

Yamoussoukro est la ville natale du père fondateur de la République de Côte d'Ivoire le Président Félix Houphouët-Boigny. Cette cité abrite la plus grande basilique au monde, la basilique Notre Dame de la paix, avec un joyau architectural qui lui donne un charme unique et une authenticité sans pareille. C'est tout cela que les organisateurs veulent mettre en avant à travers ce grand rendez-vous annuel.

Cette épreuve de 42,195km, tracée et présentée par la Fédération ivoirienne d'athlétisme (Fia), aura son départ et son arrivée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. « Notre parcours sillonnera la ville sur ses plus belles artères pour entrevoir entre autres la basilique, le lacs aux caïmans, la résidence du défunt Président Félix Houphouët-Boigny... », a indiqué Marcel Avit.

La manifestation d'envergure va s'articuler autour de trois points principaux : des conférences et panels, le Village d'animation culturel et gastronomique dénommé « Foundy kro » et le marathon. « En tout cas, j'invite tout le monde, chrétiens, musulmans, animistes à venir courir. Car cette activité physique, avant tout, participe de l'entretien et de l'amélioration de la santé», a lancé le Père Allatin.

Tandis que le conseiller municipal Félicien Gaumont, qui représentait le maire Gnrangbé Kouacou, rêvait de voir la ville de Yamoussoukro se mettre au même niveau que les villes de New York, Boston, Paris et autres, grâce à son marathon.