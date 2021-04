Cote d'Ivoire: Papa Nouveau (Promoteur des tournois de tennis ITF juniors d'Abidjan) - «L'intérêt des jeunes pour ce tournoi est réel»

interview

Quel regard portez-vous sur le premier tournoi qui vient de s'achever avec les victoires du jeune allemand, Stenzer chez les garçons et Glorianna Nahum chez les filles ?

Cela n'a pas été facile. Les débuts ont été pénibles avec les tests Covid, les restrictions. Dans l'ensemble, on a assisté à un très beau tournoi de grade 5. On a vu défiler 110 jeunes filles et garçons de 35 nationalités. Nous sommes heureux de savoir que notre tournoi est beaucoup prisé. Leur présence massive, en cette période délicate, avec leurs parents et coachs démontre encore une fois que l'intérêt des jeunes pour notre tournoi est réel.

De tous ces jeunes, qui vous a le plus impressionné ?

Le jeune allemand Max Stenzer a été énorme. Il a passé les trois tours de qualification. Ensuite il est entré dans les tableaux et est parti jusqu'en finale. Il a gagné le premier set et perdu le second, avant de remporter le troisième. Il était un peu épuisé, mais au final il a triomphé. Franchement, ce gamin a fait l'unanimité autour de sa classe naissante. Tous ceux qui l'ont vu jouer disaient que c'est lui le vainqueur du tournoi. Il leur a donné raison. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire lors du deuxième tournoi.

Mais il y a aussi cette jeune Béninoise...

On avait l'œil sur cette jeune fille. Parce qu'elle revient de Dakar où elle a remporté les deux tournois. Elle est sur une bonne dynamique. Sa victoire est donc logique.

Et les jeunes Ivoiriens ?

Ils ont du talent, la tête de série numéro un, Kouamé Miko, a terminé en demi-finale. Les joueurs sont bons. Malheureusement, ils manquent de compétition. C'est un ou deux tournois dans l'année, là où les autres participent à une vingtaine de tournois dans l'année. La comparaison n'est pas possible. Un tel tournoi se prépare avec de petits tournois, ce qui n'existe pas. Au niveau des filles, Sadjo a été éliminée très tôt. Peut-être qu'il va falloir voir avec la Fédération comment pallier cela.

Comment vous voyez le deuxième tournoi qui bat son plein ?

Dès cet après-midi, on devrait attaquer le tableau final. Il y a de nouveaux joueurs qui en veulent. On a découvert un jeune Français qui bouscule. Enfin, il est trop tôt pour se prononcer.

Quelle est la différence entre les deux tournois ?

La différence se situe au niveau du nombre de points que l'on gagne. Le premier, qui est un grade 5, permet d'engranger 30 points Itf. Tandis que le second offre le double (60 points).