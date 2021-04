Congo-Brazzaville: Lecture publique - Le livre et le droit d'auteur célébrés à Brazzaville

A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, le Club des amis du livre et des arts en partenariat avec la direction départementale du livre et de la lecture publique a organisé des tables rondes et des échanges à l'école Joseph Perfection Education, le 23 avril.

Cette activité s'est tenue sur le thème : « Ok. Donc, votre prochain livre est ... ? ». Dans son mot d'usage, l'élève Ashley Lebvoua en classe de seconde tronc commun a souligné que le Club des amis du livre et des arts a intégré la dynamique mondiale de promouvoir et célébrer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur depuis 2014. Cette célébration est la sixième édition. Créée en l'an 2000 à Brazzaville, l'école Joseph Perfection Education a vite saisi l'importance de l'éducation artistique et culturelle dans son programme pédagogique comme le recommande ardemment l'Unesco. C'est ainsi que l'école a consenti la création d'une structure distincte appelée « Club des amis du livre et des arts », avec l'unique mission d'accompagner l'émancipation des apprenantes par la mise en œuvre de la politique artistique et culturelle de l'école. L'objectif étant donc d'ouvrir l'enfant sur lui-même et au monde pour développer l'esprit de confiance en soi, de dialogue, de tolérance et de citoyenneté mondiale.

« Nous, élèves de Joseph Perfection Education rangés derrière ce programme réaliste, ambitieux du Club des amis du livre et des arts pour notre instruction et éducation, croyons à la pérennité de ce genre d'activités pouvant nous permettre de gagner en maturité », a déclaré Ashley Lebvoua.

Pour sa part, le coordonnateur de Joseph Perfection Education, Stève Mayama a indiqué que l'école Joseph Perfection Education à travers sa plateforme culturelle, Le Club des amis du livre et des arts, a toujours focalisé son attention éducative sur le livre comme vecteur de valeurs et de savoirs, et comme dépositaire de patrimoine immatériel ; le livre comme fenêtre sur la diversité des cultures et outil de dialogue ; le livre comme source de richesse. « Pour nous, cette célébration permet de témoigner et exprimer notre souhait ardent, celui de faire que le livre redevienne un outil incontournable de diffusion d'information. Ainsi, je crois qu'ensemble, nous allons poursuivre nos efforts afin d'atteindre notre objectif d'encourager tout le monde, et en particulier les jeunes, à découvrir le plaisir de la lecture », a souligné le coordonnateur de Joseph Perfection Education.

Ouvrant les activités de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, le directeur de la Bibliothèque nationale du Congo, Bernard Akondzo, a dit qu'en célébrant cette journée dans le monde entier, l'Unesco encourage l'accès aux livres au plus grand nombre. Car, au-delà des frontières physiques, le livre représente la plus belle invention de partage des idées et incarne un puissant outil pour lutter contre la pauvreté.

Pour Bernard Akondzo, en cette période où la plupart des pays ont connu le confinement, les livres se sont avérés puissants pour combattre l'isolement, renforcer les liens entre les personnes, élargir les horizons, tout en stimulant l'esprit et la créativité. « C'est pourquoi, cette date combien symbolique pour la littérature universelle, a été choisie par la conférence générale de l'Unesco afin de rendre un hommage mondial aux livres et aux auteurs. Cette date vise aussi à encourager les plus jeunes à découvrir le plaisir de la lecture et à respecter l'irremplaçable contribution des créateurs au progrès social et culturel. Sa célébration ici, dans ces lieux, est aussi un moment de partage des messages pour symboliser le pouvoir des livres et encourager la lecture autant que possible », a fait savoir le directeur de la bibliothèque nationale.

S'agissant des tables rondes, la première a porté sur « L'importance de la lecture » par Willy Gom sous la modération de Henrimart Ngambiki ; la deuxième sur « Ok. Donc, votre prochain livre est ... ? » par Darcy Massengo sous la modération de Henrimart Ngambiki. Il y a eu une parade littéraire/ dialogue en anglais par les élèves ; et des humours, slam, témoignages sur les bienfaits de la lecture par les élèves.

La cérémonie a pris fin par la présentation des résultats du concours et la remise des prix aux cinq meilleurs élèves.