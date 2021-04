Congo-Kinshasa: Droits de l'enfant - ECW plaide pour l'éducation des enfants en situation difficile

Pour assurer l'éducation de plus de quatre millions d'enfants et de jeunes réfugiés, déplacés et vivant dans des communautés d'accueil, le Fonds mondial des Nations unies pour l'éducation en situation d'urgence a besoin de quarante-cinq millions de dollars américains.

Dans un communiqué de presse publié par l'Unicef, la directrice d'Éducation sans délai (Education Cannot Wait ou « ECW »), Yasmine Sherif, a sollicité l'intervention des dirigeants du monde entier à soutenir de toute urgence les enfants et les jeunes qui ont désespérément besoin d'un soutien éducatif en RDC. « Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur cette crise et nous détourner des laissés-pour-compte. Nous avons une responsabilité, un impératif moral et des engagements à honorer envers ceux qui souffrent le plus dans ce monde. Nous appelons de toute urgence les donateurs, le secteur privé et tout autre partenaire à contribuer à mobiliser quarante-cinq millions trois cent mille de dollars supplémentaires pour venir en aide à deux cent mille enfants et jeunes touchés par la crise en RDC d'ici à 2023 », a déclaré Yasmine Sherif.

Le monde, a-t-elle poursuivi, doit répondre à cette crise pressante de profonde souffrance humaine. Les filles sont exposées à d'importants risques de mariage d'enfants, de grossesse précoces et de violence basée sur le genre. Beaucoup d'enfants risquent de ne jamais retourner à l'école, d'être forcés de trouver du travail, de rejoindre des groupes armés et d'être davantage relégués en marge de la société, en situation de non-retour. Mme Sherif est d'avis que seule l'éducation offre à ces enfants et ces jeunes l'opportunité d'apprendre, la sécurité et la protection. « Elle leur donne l'espoir d'échapper à la misère humaine et de créer un avenir meilleur. ».

La mobilisation de la somme recherchée par ECW lui permettra d'exécuter pleinement le programme pluriannuel de résilience en vue de venir assister deux cent mille enfants et jeunes affectés par la crise complexe et prolongée en RDC. Le programme a été lancé en décembre 2020 grâce à une subvention à effet catalyseur de vingt-deux millions de dollars octroyée par ECW. L'Unicef assure sa mise en œuvre en tant qu'agence bénéficiaire, conjointement avec le gouvernement de la RDC, les agences des Nations unies, et des organisations de la société civile.

Pour rappel, ECW est le premier fonds mondial pour l'éducation en situation d'urgence. Il a été lancé par des acteurs internationaux des secteurs de l'humanitaire et de l'aide au développement ainsi que par des donateurs publics et privés afin de répondre aux besoins urgents en matière d'éducation de soixante-quinze millions d'enfants et de jeunes se trouvant dans des situations de conflit et de crise. Les modalités d'investissement du Fonds visent à inciter les acteurs sur le terrain à adopter une approche plus collaborative pour garantir que les organismes de secours et de développement unissent leurs forces afin d'obtenir des résultats en matière d'éducation. Éducation sans délai fait partie de l'Unicef. Le Fonds est administré en vertu des règles et procédures régissant la gestion des ressources financières, humaines et administratives de l'Unicef, tandis que les opérations sont menées par la structure de gouvernance indépendante du Fonds.