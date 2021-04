Congo-Brazzaville: Taekwondo - Un nouveau bureau pour la ligue de Brazzaville

Les clubs affiliés à la ligue départementale de taekwondo de Brazzaville ont voté, le 24 avril, en présence des responsables de la fédération, les nouveaux dirigeants de leur discipline pour le compte du département de Brazzaville.

Sans surprise, Me Robinson Loussakou a été unanimement choisi au poste de président de la ligue de taekwondo de Brazzaville. Ce connaisseur de cet art martial souhaite, en effet, revitaliser le côté martial et sportif du taekwondo au niveau de Brazzaville. Selon lui, il est nécessaire de se focaliser sur la formation des jeunes et la promotion de la discipline.

« Je suis fier d'être choisi par les responsables des clubs. Nous devrons tout faire pour répondre à leurs attentes », a indiqué le nouveau président de la ligue qui est, par ailleurs, président de l'association Sang nouveau.

Pour mener sa mission à terme, Me Robinson Loussakou devra compter sur le savoir-faire des autres membres du bureau puisque Me Mao Oyilaka a été élu au poste de 1er vice-président ; Me Alexandre Nzobadilla au poste de 2e vice-president. Pour leur part, Patimond Dimi, Dorcia Sema Massoumou et Léticia Tsona évolueront en qualité de 3e, 4e et 5e vice-président.

Me Albert Ngoyi a été élu secrétaire général. Il sera secondé par Sylvain Katika. Sagesse Itoua et Fragely Ngala constituent le duo de la trésorerie.