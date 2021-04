Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Première victoire de Renaissance sur DCMP, JSK accroche Mazembe

Le FC Renaissance du Congo a signé sa première victoire sur le Daring Club Motema Pembe depuis la scission du club en 2014.

Après sept années d'existence, c'est fait pour le FC Renaissance du Congo. Le club issu de la dissidence avec le Daring Club Motema Pembe (DCMP) en 2014 a finalement réussi à battre son club géniteur. C'est arrivé le 25 avril en douze rencontres au cours de ces six dernières années, dont trois forfaits. Deux buts à un, c'était le score de cette rencontre tant attendue en faveur des Renais en match de la 23e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Le coach Papy Kimoto Okitankoy, revenu au club orange après un premier passage il y a quelques temps, a aligné une équipe mentalement boostée, conduit par les deux cadres, Kikwama Mujinga et Nzungu Mafwana, les deux buteurs du match, le premier à la 24e minute sur coup franc, et le deuxième à la 58e minute par une somptueuse volée. Sidibe a réduit l'écart à la 89e minute pour les Immaculés de Kinshasa défaits pour la première fois de l'histoire du club, au terme d'une partie très disputée.

Le club orange a réussi ce pari tant recherchée de battre l'un deux clubs mythiques de Kinshasa en Ligue 1, dans une période très difficile avec des joueurs qui n'ont pas perçu leurs salaires depuis trois ou quatre mois, et dont cinq ont été écartés du club. Le coach Papy Kimoto rentre ainsi dans l'histoire de Renaissance du Congo en offrant à cette formation sa première victoire sur DCMP. Et de l'autre, le club a plié pour la première fois, dans un match à ne pas perdre, avec le coach Isaac Ngata et le président Vidye Tshimanga. Au classement, Renaissance du Congo est 10e avec 26 points, alors que DCMP occupe la 6e position avec 34 points.

Mazembe accroché par JSK, Maniema Union leader

Dans d'autres matchs joués le 24 avril, l'on note le match nul de zéro but partout entre V.Club et Maniema Union au stade des Martyrs à Kinshasa. Mercey Ngimbi de Maniema Union a loupé le penalty qui pouvait permettre à son club de gagner le match, penalty repoussé par le gardien de but international camerounais Simon Omossola. Maniema Union conserve la pole-position avec 50 points, devant V.Club qui a 49 points qui a marqué un temps d'arrêt lors de cette rencontre après quatre victoires d'affilée. C'est aussi le cas du club venu de Kindu.

Le même samedi au stade des Martyrs, le TP Mazembe, qui traverse une période particulièrement délicate des contreperformances, n'a pas réussi à battre la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK), club promu cette saison dans l'élite du football congolais. Deux buts partout, c'est le résultat de cette rencontre compliquée pour l'ogre congolais qui a ouvert la marque dès la première minute de jeu par l'Ivoirien Guy Bedi Stéphane. Trésor Salakiaku, un ancien de Mazembe, a égalisé pour la JSK à la 25e minute. Les Corbeaux du coach Pamphile Mihayo ont repris l'avantage au tableau d'affichage à la 51e minute par Mayombo sur une passe décisive de Jean Baleke. Mais Bakajika a remis les pendules à l'heure à la 80e minute, permettant au jeune club de la capitale d'arracher le point du match nul, et surtout de contraindre Mazembe à son neuvième match nul de la saison. Réagissant sur la prestation de l'équipe, l'entraîneur Mihayo a déclaré : « C'est une déception ...

C'est ce qui arrive lorsque tu as des joueurs qui n'ont pas un bon état d'esprit pour répondre aux exigences du club... Ils jouent comme s'ils ne veulent pas jouer. Ils doivent savoir mouiller ce maillot du TPM. Tu mènes au score et tu prends un but à trente ou quarante mètres, c'est anormal. Moi, je pense qu'il y a un souci, et il nous faut chercher des joueurs avec un mental fort, car actuellement nous avons des joueurs qui ont un mental pas suffisant pour répondre aux exigences de l'équipe ». Mazembe est troisième au classement avec 48 points en vingt-deux rencontres jouées. La JSK dispose désormais de 25 points à son actif.

Enfin, l'on souligne le résultat d'égalité de deux buts partout entre Blessing FC et Racing Club de Kinshasa (RCK) conduits par le coach Zico Kiadivila. Les Bénis de Lualaba ont marqué les premiers à la 3e minute par Kingu, avant l'égalisation du RCK à la 49e minute par Mabiala Kinkela. Mais Kingu est revenu à la charge avec le deuxième but du club de Kolwezi à la 87e minute. C'est encore Mabiala Kinkela qui a évité la défaite de son club avec une deuxième égalisation quelques secondes après le but de Kingu. Au classement, Blessing est 9e avec 26 points après vingt-deux matchs, alors que RCK est 13e avec 20 points.