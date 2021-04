Congo-Brazzaville: Agro-industrie - Cinq protocoles d'accords pour relancer le secteur

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Henri Djombo et les directeurs généraux de cinq sociétés agricoles ont signé le 26 avril à Brazzaville cinq protocoles d'accords.

Il s'agit des sociétésTechniterre Afrika, Ronghua Textile Congo industriel, Financing acces, Capav et de la ferme agropastoral Terre promise. Les protocoles signés concernent l'implantation de plusieurs projets agricoles de production de transformation du manioc, des cultures vivrières, du maïs, de l'élevage de bovins, du soja ainsi que la relance de la filière coton dans le département de Brazzaville et de la Bouenza.

Ils ont pour objectif de définir et de fixer les modalités de partenariat entre le Congo et les sociétés agricoles signataires afin de mettre à leur disposition des terres pour le développement de leurs projets. « Je félicite les représentants signataires des différentes sociétés qui ont annoncé leurs intentions d'investir en agro-industrie chez nous et les encourage dans leurs activités en leur promettant d'ores et déjà l'appui du gouvernement », a indiqué le ministre Henri Djombo.

Selon lui, l'agriculture est l'un des piliers moteurs de la croissance et de la diversification de l'économie congolaise. « Nous voudrions couvrir le déficit alimentaire que nous connaissons aujourd'hui, réduire notre dépense alimentaire, assurer une meilleure nutrition des populations congolaises et une production nationale maîtrisée. Aujourd'hui, la production paysanne ne suffit pas pour satisfaire totalement les besoins alimentaires. », a déclaré le ministre Henri Djombo.

Et de poursuivre : « Il faut que l'agro-industrie apporte un appui déterminant pour augmenter l'offre alimentaire locale et réduire par conséquent les importations. Il s'agit donc d'un nouveau pas vers une agriculture moderne, productive et exportatrice ».

Pour Fabien Bidaux, président de la société Techniterre Afrika, le texte signé est un accord d'échange qui permettra à cette entreprise de louer des terres au gouvernement congolais pour développer son projet agricole et de travailler pour l'autosuffisance alimentaire du pays. « Nous allons cultiver du manioc et du maïs, créer un centre de formation pour les jeunes en difficulté en vue de promouvoir les métiers de l'agriculture et faire en sorte que l'agriculture ne soit plus une activité parallèle mais plutôt un business afin que les jeunes s'investissent dans ce métier qui est très riche », a-t-il fait savoir.

De son côté, Cesar Kouka, président du conseil d'administration de la société Financing access Congo, a signifié que le partenariat avec le gouvernement congolais portera sur la culture du maïs. « Notre ambition est non seulement de développer cette culture au Congo mais également de permettre au pays de pouvoir exporter sa production», a-t-il renchéri.

En ce qui concerne la société Capav, l'accord paraphé va redonner de l'énergie au marché local et booster l'économie verte.

Notons que les signataires de ces accords se sont engagés à réaliser des études d'impact écologique et social des projets, de produire et transmettre au gouvernement toutes les études techniques, économiques, sociales et environnementales réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets. Ce, dans un délai de 12 mois.