Sénégal: Production industrielle - Une hausse de 16,6% au quatrième trimestre 2020

Dans sa « Note sur les évolutions économiques récentes » (Neer), l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) indique que comparée à celle de la période correspondante de 2019, l'activité industrielle a enregistré une hausse de 16,6% au quatrième trimestre 2020.

Cette performance est attribuable à l'augmentation de la production manufacturière, à l'amélioration de la production d'électricité, de gaz et d'eau et dans une moindre mesure à la hausse de la production des industries extractives.

En revanche, sur la même période, il est noté une réduction de la production des industries environnementales. Sur l'année, la production totale s'est améliorée de 2,0% en référence à celle de l'année précédente.

L'Ansd souligne que la hausse de la production manufacturière est attribuable principalement à l'augmentation de celle du « raffinage et de la cokéfaction », au relèvement de celle « agroalimentaire » ainsi qu'à la bonification de celle de « matériaux minéraux ».

De même, l'amélioration de la production du « cuir travaillé et articles de voyage, chaussures », la progression de la production de « textiles et articles d'habillement » ainsi que celle de la production de « papier et carton, travaux d'impression et reproduction d'enregistrements » a contribué au relèvement de la production manufacturière.

En revanche, la diminution de la production des autres industries manufacturières a limité la croissance notée dans le sous-secteur. Sur les quatre trimestres de 2020, la production manufacturière a également augmenté de 5,1% en référence à celle 2019.

S'agissant de la hausse de la production des industries extractives (+1,5%), elle est à mettre en relation avec le relèvement de la production de minerais métalliques notamment l'or et l'argent. Sur les quatre trimestres de 2020, il est noté une réduction de la production des industries extractives.

Par rapport au quatrième trimestre 2020, la production d'électricité, gaz et eau s'est renforcée en relation avec la hausse simultanée de l'activité de captage et de distribution d'eau et d'électricité. En

revanche, la baisse de la production dans les industries environnementales (-3,8%) est expliquée par la contreperformance de l'activité de collecte, de traitement et d'élimination de déchets.