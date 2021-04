Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit un appel téléphonique de son homologue russe

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu ce matin un appel téléphonique du Président russe Vladimir Poutine.

Le porte-parole de la Présidence a déclaré que l'appel a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays, surtout en ce qui concerne la coopération dans le secteur du tourisme, il avait été convenu de reprendre le trafic aérien complèt entre les aéroports des deux pays, y compris Al-Hurghada et Charm Al-Cheikh, lors de la coopération conjointe fructueuse entre les deux pays, basant sur les normes de sécurité et de confort fournies aux touristes, par les aéroports égyptiens dans les destinations touristiques.

Pour sa part, M. le Président s'est félicité de la reprise du trafic aérien entre les deux pays, exprimant l'espoir que cette décision représenterait un élan efficace vers la poursuite du développement des relations bilatérales entre les deux pays, en renforçant le déplacement des particuliers et des délégations touristiques mutuelles entre les deux pays.

M. le Président russe a exprimé le souçi de son pays de renforcer les divers aspects des relations bilatérales étroites avec l'Égypte, saluant le partenariat élargi entre les deux pays amis et les réalisations tangibles de l'Égypte dans les domaines du développement économique et social, en établissant de grands projets nationaux, l'amélioration du climat d'investissement et le développement des infrastructures, soulignant que la Russie compte sur le rôle central de l'Égypte pour stabiliser l'ensemble de son environnement régional.Le porte-parole a ajouté qu'au cours d'appel, on a également examiné les nouveautés des questions régionales importantes, en particulier les détails de la situation en Libye, ainsi que les développements du dossier du barrage de la Renaissance, les questions de coopération bilatérale en domaines d'investissement, surtout la zone économique de l'axe du canal de Suez, la centrale nucléaire d'Al-Dabaa.

De même, on s'est mis d'accord d'accroître la coordination mutuelle, et de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux, d'une manière qui reflète le poids et l'importance des deux pays, et l'histoire de la coopération conjointe pour faire face aux défis affectant les intérêts des deux pays et de deux peuples amis, en particulier à la lumière de l'accord de partenariat stratégique global entre eux.

