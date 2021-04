Madagascar: Bôlida - « Je soutiens le coach à 100% »

Lalaina « Bôlida » Nomenjanahary se range du côté de Nicolas Dupuis. L'ailier des Barea a été questionné sur le sujet, samedi en zone mixte, à l'issue de la rencontre entre le Paris FC et Guingamp en Ligue 2 française.

« Chacun a son point de vue. Moi, je soutiens le coach », a-t-il lancé, par rapport aux velléités des dirigeants de la Fédération Malgache de Football de suspendre Nicolas Dupuis. « Avant, personne ne voulait prendre en main les Barea. Lui, il y a cru. Je le soutiens à 100% », a ajouté Bôlida.

La sélection malgache reprendra du service dans cinq semaines. Elle entame les qualifications du Mondial avec la réception du Bénin. Ce sera une nouvelle campagne pour prendre un nouveau départ, après la désillusion des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour que les Barea puissent rebondir, Bôlida a son idée : « Je souhaite que les jeunes soient intégrés dans le futur ». Et ce, sans vouloir « casser » les cadres habituels.

Madagascar n'a plus goûté à la joie d'un succès depuis un an et demi. La dernière victoire de la Grande île remonte à novembre 2019 à Niamey. C'était contre le Niger, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN. Depuis, elle a concédé deux revers et deux matches nuls. Et d'ailleurs, ces résultats non satisfaisants constituent l'un des motifs qui poussent la Fédération à vouloir se séparer du sélectionneur actuel.