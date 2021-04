Madagascar: Covid-19 - Les jeunes parmi les principales victimes

Les personnes vulnérables ne sont pas les seules victimes du coronavirus. Des jeunes, bien portants et sans comorbidité, en meurent.

«Il était un médecin. (... ) Pas diabétique, ni asthmatique, ni hypertendu. Pas de problème de santé. Mais la maladie l'a tué en pleine jeunesse », écrit l'artiste Mamy Gotso sur son mur, pour annoncer le décès d'un jeune médecin, quadragénaire, victime du coronavirus.

Son cas n'est pas isolé. Un homme de 4 4 ans, s ans comorbidité, a succombé du coronavirus à Antsiranana, la semaine dernière. Les jeunes de 30 à 50 ans sont parmi les principales victimes du coronavirus, en cette deuxième vague de l'épidémie, selon le constat des médecins dans les hôpitaux de prise en charge du coronavirus comme à Anosiala et à Mahamasina, où des trentenaires décèdent. « Les jeunes pensent qu'ils sont résistants au virus. Du coup, ils ne respectent pas les gestes barrières. Mais cette idée est fausse. Les victimes de la maladie à coronavirus sont de plus en plus jeunes. Nous avons eu un patient âgé de 17 ans, qui a déjà terminé son traitement », indique le professeur Tsiry Nasolo Raveloson, directeur de l'établissement, centre hospitalier universitaire (CHU) à Andohatapenaka.

Ces jeunes qui développent les formes graves et qui en meurent, sont, généralement, « sans comorbidité ».

Coagulation

« Quand ils attrapent le virus, certains jeunes semblent être en bonne santé. Mais des caillots de sang peuvent se former en eux, et ils peuvent en mourir. C'est ça le comble avec les jeunes », indique le médecin général de division, Avisoa Lysias Rasamimanana, coordonnateur du CTC-19 Mahamasina. Ces anomalies de coagulation sont très dangereuses. « La thrombose veineuse est apparue chez la plupart des personnes décédées. Les victimes peuvent faire un infarctus, un arrêt cardiaque ou un accident vasculaire cérébral », enchaîne le général Avisoa Lysias Rasamimanana.

Le Dr Rado Razafimahatratra, directeur de l'établissement CHU Anosiala, souligne qu'il faut tenir compte de l'obésité, qui présente un risque accru d'infection Covid-19 sévère, chez les jeunes. « Dernièrement, nous avons accueilli plusieurs patients « obèses », avec un poids de plus de cent kilo. La chance de guérison est minime, chez ces patients « obèses ». Avec du gras, les vaisseaux sanguins s'obstruent et cela peut provoquer une embolie pulmonaire », avertit-il. Les jeunes sont invités à ne pas sous-estimer le virus et à renforcer les gestes barrières. Des médecins recommandent la consommation de fruits et de fortifiants.