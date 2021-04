Ile Maurice: En prévision des intempéries - La sécurité des citoyens avant tout, déclare le VPM Husnoo

communiqué de presse

La priorité des autorités locales demeure la sécurité de chaque citoyen alors que les Mauritius Meorological Services (MMS) prévoient de fortes pluies qui devraient toucher le pays du 27 au 29 avril 2021.

Le Vice-premier ministre (VPM), ministre des Collectivités locales, de la Gestion des Catastrophes et des Risques, Dr Mohammad Anwar Husnoo, a fait cette déclaration, cet après-midi, à la suite de visites effectuées dans les villages de Souillac, Chemin Grenier et Chamouny. L'objectif était de faire le point sur la situation suite aux pluies diluviennes dans ces régions qui ont entraîné des crues soudaines et sur les mesures correctives entreprise par les autorités.

Le ministre du Transport et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, le ministre des Infrastructures nationales et du Développement communautaire, M. Mahendranuth Hurreeram, des Parlementaires ainsi que d'autres personnalités étaient également présents.

Dans une déclaration, le VPM Husnoo a fait ressortir que certaines familles du Batelage à Souillac seront temporairement relogées dans des maisons de la National Housing Development Company, jusqu'à ce que les travaux pour pallier aux glissements de terrain dans cette zone soient achevés afin d'assurer leur sécurité. Il a souligné que le contrat pour les travaux nécessaires pour atténuer les glissements de terrain dans la région a déjà été attribué.

En outre, Dr Husnoo a indiqué que les autorités mettront en place une déviation routière afin de ne pas mettre la vie des usagers en danger si la route au Batelage devient impraticable avec les fortes pluies prévues.

Les travaux prévus à Chemin Grenier, afin d'éviter les inondations à court terme, a-t-il précisé, comprennent la redirection des précipitations d'eau courante vers une cave dans les champs, à l'écart de la zone habitée. De plus, le Mauritius Fire and Rescue Service sera en stand-by dans la région sur une base 24/7 afin d'assurer une intervention rapide en cas d'inondation.

En ce qui concerne Chamouny, l'un des principaux problèmes est le débordement de la rivière dans les champs de canne et les habitations avoisinantes. Une mesure corrective est le dragage de la rivière afin d'éviter un tel débordement en cas de fortes pluies.

Avant ces visites dans le sud de l'île, le VPM Husnoo et le ministre Hurreeram ont eu une réunion au Bambous Virieux multipurpose complex avec des représentants de la Special Mobile Force, de la Land Drainage Authority, de la Road Development Authority et du National Development Unit, entre autres.

Les discussions ont porté sur les travaux en cours à Bambous Virieux, Providence, Bois des Amourettes et Rivière des Créoles suite aux récentes inondations dans ces régions. Des mesures de préparation et des plans d'urgence étaient également à l'ordre du jour.