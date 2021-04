Madagascar: Huawei - Les TIC pour une économie verte en Afrique.

L'entreprise technologique mondiale Huawei estime que les technologies de l'information et de la communication (TIC) peuvent permettre de réduire les émissions de carbone de 20% au cours de la prochaine décennie.

« La consommation mondiale d'énergie augmente à un taux annuel de 1,7%. Actuellement, 85% de l'énergie provient de combustibles fossiles. La durabilité énergétique est un défi de taille auquel nous sommes tous confrontés. En donnant des moyens d'action à un large éventail d'industries, la technologie des TIC a le potentiel de réduire les émissions mondiales de carbone de 20% au cours de la prochaine décennie », déclare William Xu, directeur du Conseil d'administration et président de l'Institut de recherche stratégique de Huawei, dans un communiqué publié récemment.

Il a également ajouté qu'à mesure que de nombreux pays s'engagent à atteindre la neutralité carbone et à réduire leurs émissions, la pression en faveur des énergies renouvelables s'intensifie, et c'est là que les TIC offrent de nouvelles possibilités en matière de production, de stockage et de consommation d'électricité. « Pour la consommation d'énergie, nous devons promouvoir l'énergie intelligente intégrée pour construire des systèmes de gestion de l'énergie pour les ménages, les bâtiments et les usines, et pour créer des communautés, des campus et des villes à zéro carbone », selon toujours William Xu.

Innovation

Huawei a récemment annoncé son intention de se concentrer sur l'innovation de nouvelles technologies pour aider les industries à réduire leur consommation d'énergie dans un monde à faible émission de carbone. En Afrique également, de nombreux pays se tournent de plus en plus vers les énergies renouvelables pour se diriger vers un avenir énergétique durable. Grâce à son algorithme de connectivité au réseau alimenté par l'Intelligence Artificielle (IA) , Huawei a fourni plus de 200 modèles de réseaux électriques pour plus de trente pays et régions. Cela a aidé les centrales électriques à se connecter de manière stable aux réseaux dans tous les scénarios et a progressivement fait du photovoltaïque une source d'énergie courante de haute qualité. Dans le seul domaine de l'énergie solaire, l'Afrique a fait de grands progrès ces dernières années, avec plus de 6.200 projets à grande échelle, commerciaux et industriels et des mini-réseaux identifiés sur le continent. Par ailleurs, neuf autres nations africaines, outre l'Afrique du Sud et l'Égypte, sont sur le point de rejoindre le « club des gigawatts », une appellation non officielle désignant le groupe de pays dont la capacité de production d'énergie solaire installée est de 1 gigawatt. Huang Su, Directeur de Huawei Southern Africa Digital Power Business, a souligné que près de la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à l'électricité vit en Afrique « Il y a donc un besoin fort et urgent d'accélérer la croissance des énergies renouvelables dans toute la région afin de garantir une énergie suffisante, abordable et fiable pour tous les Africains et pour que les pays récoltent les bénéfices d'une économie verte ». Huawei a mis à profit plus de trente ans d'expertise et d'expérience dans les technologies numériques pour rendre la production et la consommation d'énergie solaire plus efficaces et plus fiables à un coût optimal.