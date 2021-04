Madagascar: Happy Women - Campagne de sensibilisation sur la lecture

L'association Happy Women de l'agence Novo-comm a fêté la Journée mondiale du livre célébrée rappelons-le, le 23 avril dernier. Et ce, à travers une opération de sensibilisation sur le digital pour dynamiser et réveiller le goût de la lecture.

Une sensibilisation qui s'est notamment manifestée par des publications sur la page Facebook de l'association de textes liés au livre et à la lecture. « L'éducation est un droit fondamental. Le livre représente l'outil par excellence de l'apprentissage, du développement personnel et intellectuel. En ce sens, nous avons décidé de rendre un hommage particulier aux livres et à leurs auteurs afin d'encourager chacun, en particulier les plus jeunes, à découvrir le plaisir de la lecture.

Chaque année, nous ne manquons pas de nous mobiliser en faveur des causes qui nous sont chères et qui s'alignent avec les raisons d'être de l'association, à savoir l'épanouissement des femmes et des jeunes enfants », a déclaré Tsioriniaina Rakotoarimalala, présidente de l'association.