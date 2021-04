Madagascar: ONG Yamuna - Des PPN et des friandises venant du consul d'Espagne

Hasnaine Yavarhoussen a rendu visite à ses protégés.

En cette période difficile, le consul honoraire d'Espagne à Madagascar Hasnaine Yavarhoussen n'oublie pas d'œuvrer pour les plus nécessiteux. Vendredi 23 avril dernier, il a visité l'ONG Yamuna, sise à Vontovorona. Depuis 2014, le consul apporte son soutien à ladite ONG. Cette fois, il n'est pas venu les mains vides et a apporté des PPN et des friandises pour réchauffer le cœur des enfants et des familles qui dépendent de l'ONG. Ce n'est pas la première action en faveur de l'ONG car le consul a contribué financièrement aux réformes des infrastructures du centre.

L'appui ne se limite d'ailleurs pas aux infrastructures mais s'étend dans le parrainage de la maison d'accueil Tsinjo ainsi que dans l'achat équitable des articles artisanaux fabriqués par les femmes « Vehivavy Miavotra » du centre Antombonana afin que ces dernières y trouvent une source de revenu stable. L'ONG Yamuna dispose de trois centres d'accueil. Le premier est le centre éducatif Mandrosoa qui accueille 200 enfants issus des familles défavorisées des communautés avoisinantes dont le rôle est de renforcer les capacités des élèves toutes les demi-journées où ils ne vont pas à l'école et de leur offrir un repas quotidien.

Outre ce centre, il y a le centre d'accueil Mahatsinjo qui dispose de 2 familles d'accueil composées de 18 enfants placés par les juges des enfants et d'une crèche pour 25 enfants. Et enfin, le centre Antombonana abrite des logements sociaux pour 11 femmes avec enfants à charge et la coopérative des femmes « Vehivavy Miavotra » ainsi que des potagers écologiques des femmes agris. Ce pour une réinsertion sociale et économique des femmes en situation vulnérable.