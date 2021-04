Madagascar: Football / Orange Pro League - Grogne dans les rangs des militaires

Lourdement sanctionné lors de l'incident de Vontovorona, le COSFA crie au scandale. Pour une responsabilité tout au moins partagée, les militaires écopent d'une amende de 2 millions d'ariary et de la suspension de quatre joueurs contre zéro ariary et deux joueurs suspendus pour JET Kintana

L'origine de la faute était quand le gardien du JET Kintana, Joma, s'en est pris à un ramasseur de balle qui travaillait, ce jour-là, pour le COSFA. Il s'ensuivit une échauffourée puisque les militaires ont poursuivi à travers le stade de Vontovorona le gardien Joma qui était protégé par son coéquipier Tsiry.

Sanctions ciblées. Dans la mêlée, les CFEM ont sanctionné les deux joueurs du JET Kintana mais également quatre joueurs du COSFA dont le capitaine Ndimby Mahefa, le gardien Dinah Randriamamonjisoa, l'attaquant Safidy Razanadraibe et Nasolo Randrianatoavina.

Ces six hommes sont frappés d'une suspension mais qui sera soumise à la FMF. Cette dernière aurait déjà reçu une lettre du COSFA, le conditionnel est de mise car Isoraka reste muet sur le sujet, lui demandant de revoir cette copie. A raison car curieusement, on aurait cru à des sanctions ciblées pour des militaires qui vont être privés de leurs meilleurs atouts lors du dernier match contre Elgeco Plus qui est sous la menace d'une relégation si Tia Kitra parvient à gagner ses deux matches en retard.

Il existe toutefois une porte de sortie pour le COSFA en faisant appel de la décision des CFEM. Cela entraîne de facto la suspension momentanément des sanctions et de permettre au club d'être au grand complet lors du match contre Elgeco Plus.

Prudence. Même JET Mada n'est pas à l'abri d'une relégation en cas de défaite devant les Tamataviens. Tout comme Fosa Juniors bien obligé de ne pas céder devant respectivement Elgeco Plus dans un match qui s'apparente à une finale de survie mais aussi face à Tia Kitra et le Five FC qui ambitionne aussi de terminer en beauté ces matches de groupe.

C'est dire l'enjeu pour le maintien dans cette Conférence Nord et même pour le playoff. Si Fosa gagne les trois matches, il restera à la hauteur du Five FC mais derrière le COSFA si ce dernier bat Elgeco Plus.

Des chaudes journées en perspective en fait où la prudence est de mise. Une très grande prudence. Pour tout dire, il faut tout avoir à l'œil. Les arbitres y compris !