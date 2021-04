Madagascar: Tana - Des armes en vente sur Facebook

Il suffit d'un simple clic et tout un arsenal d'armes à feu se présente. Oui, des armes se vendent actuellement sur le réseau social.

Le responsable répond sans aucun souci et détaille les caractéristiques de l'article. On va même jusqu'à assurer que les démarches concernant les paperasses seront facilitées. Une promesse de vente hors du commun en matière de vente d'armes à feu. Le business d'armes existe certes depuis longtemps mais il se fait le plus souvent sur le marché noir et en catimini.

Le plus inquiétant est de découvrir que leur vente se fait maintenant sur le réseau social. Dans le cas des Etats-Unis, la vente d'armes en ligne se pratique mais avec des conditions précises, à savoir l'interdiction totale d'achat pour les mineurs et aussi suivant les réglementations nationales en matière d'acquisition d'armes. Face à ces ventes en ligne, la prolifération des armes à feu continue d'alimenter la polémique surtout face à l'insécurité dans le pays. Dans notre cas, l'existence de réseaux de fabrications artisanales avait déjà envenimé la situation et certains vont d'ailleurs jusqu'à fabriquer des munitions.

Ces réseaux alimentent principalement les bandits des grands chemins ou 'dahalo'. Plusieurs acteurs ont déjà été arrêtés mais beaucoup restent encore en cavale et continuent leur trafic. Parmi les armes déjà saisies figurent les armes factices modifiées devenues des instruments mortels. Sur le réseau social, on présente des armes parfois bien rangées dans des sachets anti-humidité. Une manière certainement pour les marchands de prouver que les articles sont bien neufs. Mais d'où proviennent ces armes ? La question mérite d'être posée. Du pain sur la planche pour les spécialistes en matière de cybercriminalité...