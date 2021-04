Madagascar: Région Diana - La pêche un loisir ouvert à tous

La pêche est l'activité la plus pratiquée dans cette localité. Elle occupe approximativement 75% de la population de cette zone.

Les pêcheurs en provenance d'Antsiranana y viennent pratiquer la pêche pour le moins intensive en utilisant des filets à petite maille qui leur procurent une quantité très élevée de poissons par prise. La pêche sportive est également pratiquée dans la baie. Les bateaux motorisés sont les principaux utilisateurs de cette forme de pêche, les pêcheurs sont munis de cannes à pêche spéciales. Les prises par journée de pêche sont assez importantes car le bateau peut atteindre facilement les lieux les plus poissonneux.

La pêche sous-marine est moins pratiquée dans cette région, les pêcheurs se munissent d'équipement de plongée pour collecter des concombres de mer et tirer parfois à l'aide d'un harpon sur les poissons pélagiques qui abondent dans la baie. Comme Ivonona est situé à quelques kilomètres de la côte, les gens de ce 'fokontany' n'ont pas accès au rivage et ne sont que des pêcheurs occasionnels ; leur pêche s'effectue rarement dans les autres communes ou villages avoisinants.

Dans la commune de Ramena, la pêche mobilise plus de 70 pirogues sur lesquelles hommes et femmes, et même des enfants de plus de 12 ans travaillent de jour comme de nuit dans les conditions météorologiques appropriées. Les prises qui atteignent 15 à 20 kg par voyage sont écoulées sur place pour le marché local ou aux collecteurs venant essentiellement d'Antsiranana. Mais d'une manière générale, les ventes se font sur les marchés de la ville d'Antsiranana. L'état de la route entre Ramena et Antsiranana permet une évacuation relativement aisée de la production.

Les prix varient en fonction du type de poisson d'une part et de la période de pêche d'autre part. A titre de remarque, le prix des produits dans la commune est plus ou moins identique à celui d'Antsiranana. Autrement dit, les frais de transports ne sont pas pris en considération dans le calcul du prix de vente. Les espèces de poissons pêchées dans cette commune appartiennent aux familles des letrinidés, lutjanidés, scaridés, acanthuridés, sparidès, serranidés, gérridès, et siganidés. D'autres produits halieutiques tels que les holothuries, les poulpes et calmars, les crabes, et même les coquillages et les mollusques sont également exploités dans cette commune.

La prédominance de l'activité de pêche dans cette commune s'explique par la richesse halieutique et la faiblesse du potentiel agricole due aux conditions hydrologiques et aux pâturages libres des zébus. A noter que la mer périphérique de la commune abrite une riche variété de poissons, ainsi que des crabes, des calmars et un peu de crevettes. La pêche constitue donc la principale source de revenus pour la majorité des familles des villages de la commune. Cependant, la forte concentration des activités de pêche fait apparaître des impacts négatifs sur les ressources qui se traduisent par une diminution de rendement, notée actuellement.