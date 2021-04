Maroc Telecom enregistre une baisse de son chiffre d' affaires au premier trimestre

En dépit du contexte difficile, le Groupe de télécom comptait plus de 73 millions de clients à fin mars 2021

En dépit de la hausse de la base clients du Groupe, du maintien de la profitabilité, de la croissance de la Data Mobile et des services Mobile Money dans les filiales Moov Africa et de la croissance soutenue de la Data Fixe au Maroc, Maroc Telecom a enregistré une baisse de ses résultats consolidés au premier trimestre 2021 en comparaison avec la même période de l'année précédente. « Dans un contexte difficile, marqué par les conséquences de la crise de la Covid-19 et de l'environnement réglementaire, le Groupe Maroc Telecom a réalisé, à fin mars 2021, un chiffre d'affaires consolidé de 8.914 millions de dirhams, en baisse de 4,2% (-5,0% à taux de change constant) », a annoncé l'opérateur de télécommunication.

Dans un communiqué rendu public vendredi 23 avril, le groupe télécom précise que la baisse des activités Mobile au Maroc a été compensée partiellement par la bonne dynamique de croissance du Haut Débit Fixe au Maroc et des activités des filiales Moov Africa. Sous l'effet de la baisse du chiffre d'affaires au premier trimestre 2021, le résultat opérationnel avant amortissements(EBITDA) a, pour sa part, atteint 4.561 millions de dirhams, correspondant à une baisse de 4,9% (-5,5% à taux de change constant). Selon l'opérateur télécom, le taux de marge d'EBITDA s'est maintenu au niveau élevé de 51,2% (-0,3 pt à taux de change constant) grâce à une gestion rigoureuse des coûts. Sur une tendance similaire à celle de l'EBITDA, le résultat opérationnel (EBITA) ajusté consolidé du Groupe Maroc Telecom s'est établi à 2.746 millions de dirhams, soit une baisse de 5,7% (-6,2% à taux de change constant).

Quant à la marge d'EBITA ajustée, elle s'est située au niveau élevé de 30,8% (- 0,4 pt à taux de change constant). Ainsi, le Résultat Net ajusté Part du Groupe a perdu 7,7% (- 8,1% à taux de change constant) par rapport à la même période de l'année précédente pour s'établir à 1.474 millions de dirhams. En baisse de 7,3% par rapport à la même période de 2020 (-8,1% à taux de change constant), les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés se sont établis à 2.681 millions de dirhams, en raison principalement de la baisse de l'EBITDA.

En revanche, tiré par la hausse soutenue des parcs dans les filiales (+11,2%), le nombre de clients du Groupe a, de son côté, atteint plus de 73 millions au terme des trois premiers mois de l'année. Ce qui correspond à une hausse de 6,8% sur un an. Des mêmes résultats du groupe, il ressort, par ailleurs, que les activités de l'opérateur au Maroc ont affiché une baisse de 9,5% du CA au premier trimestre 2021 rapport à la même période de 2020. Maroc Telecom précise que «la hausse des revenus Fixe (+2,2%), sous l'impulsion de la Data, ne compense pas la forte baisse des revenus Mobile (-16,3%) qui pâtissent de la concurrence et du contexte règlementaire, en particulier sur le segment de la Data prépayée ».

Concernant l'EBITDA ajusté, il a connu une baisse de 10,1% atteignant 2.672 millions de dirhams alors que la marge d'EBITDA est restée au niveau élevé de 54,7%. En retrait de 12,4% sur une année, l'EBITA ajusté s'est établi, pour sa part, à 1744 millions de dirhams tandis que la marge d'EBITA ajustée a reculé de 1,2 pt pour se situer à 35,7%.

Quant aux CFFO au Maroc, il s'est contracté de 24,6% pour atteindre 1.221 millions de dirhams suite essentiellement à la baisse de l'EBITDA. Il est à souligner qu'au terme du premier trimestre, le parc Mobile s'est élevé à 19,3 millions de clients, en baisse de 3,2% en un an, alors que le CA Mobile a perdu 16,3% par rapport à la même période de 2020, pour atteindre 2 966 millions de dirhams. Par ailleurs, le parc Fixe a continué de croitre (+5,8% sur un an) au point de compter 2,0 millions de lignes, tandis que le parc Haut Débit a progressé de 9,2% pour atteindre près de 1,8 million d'abonnés.

Quant aux activités Fixe et Internet au Maroc, elles « ont réalisé un chiffre d'affaires de 2.370 millions de dirhams, en hausse de 2,2% par rapport à la même période de 2020, suite à la hausse des parcs ADSL et FTTH ». A l'international, les activités de l'opérateur de télécommunication ont enregistré un chiffre d'affaires de 4.292 millions de dirhams, en hausse de 2,0% (+0,4% à taux de change constant), grâce à la croissance soutenue de la Data Mobile (+15,8%) et des services Mobile Money (+21,9%).

Précisons qu'hors baisse des terminaisons d'appels, ce CA est en progression de 2,2% à change constant. Sur la même période, l'EBITDA ajusté s'est amélioré de 3,6% (+2,0% à taux de change constant), pours'établir à 1.889 millions de dirhams. Le taux de marge d'EBITDA ajusté a progressé de 0,7 pt à taux de change constant pour s'établir à 44,0%, grâce à l'amélioration du taux de marge brute et à la maîtrise des charges opérationnelles. L'EBITA du premier trimestre 2021 s'est amélioré de 8,7% (+7,1% à taux de change constant (1)), à 1002 millions de dirhams. Le taux de marge d'EBITA ajusté s'est établi alors à 23,3% en progression de 1,4 pt (+1,5 pt à taux de change constant).

En lien avec la hausse de l'EBITDA, les CFFO sont ressortis à 1460 millions de dirhams, en hausse de 14,7% (+13,0% à taux de change constant). Ainsi que l'a relevé le président du directoire du groupe, Abdeslam Ahizoune, en dépit du « contexte toujours marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19, le Groupe Maroc Telecom termine le premier trimestre avec des résultats opérationnels tirés par ses actifs à l'international. Sa stratégie de diversification fait à nouveau ses preuves et améliore sa résilience dans ce contexte de crise».

Dans une déclaration à l'occasion de la publication des résultats trimestriels, il a fait savoir que « le Groupe poursuitson plan d'économie, parvient à maintenir sa profitabilité, et oriente ses investissements vers le renforcement des réseaux, des infrastructures et l'amélioration de la qualité de service ».