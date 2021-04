Maroc: Le WAC coiffé au poteau par l'IRT

Le Raja se rapproche et la RSB se relance

Après le match nul concédé à domicile face au MCO, le WAC s'est emmêlé de nouveau les pinceaux au terme de la 13ème journée de la Botola Pro D1 dont les débats ont eu lieu en fin de semaine. Au cours de cette manche, les Rouges ont vu leur élan stoppé, dimanche, du côté du Grand stade de Tanger par un IRT qui a cru jusqu'au bout en ses chances.Ils avaient entamé la partie du bon pied, parvenant à débloquer la situation dès la 8ème minute par l'entremise d'Ayoub El Amloud avant que Simon Msuva ne double la mise. A deux à zéro, d'aucuns croyaient que les carottes étaient cuites, d'autant plus que lors du second half, les Rouges se sont créé quelques occasions, dont une des plus nettes manquée lamentablement par Ayoub El Kaabi.

Des ratages payés cash, suite au sursaut des Tangérois qui ont confirmé que le Wydad a du mal à préserver un avantage. Les changements d'un coup apportés dès la reprise par le coach Lamrabet ont débouché sur le résultat escompté, trois buts dont deux sur des penaltys transformés par Youssef Anouar (72è) et Axel Maye (77è) et un troisième marqué par Mohamed Chibi au temps additionnel (90+4). Un but qui a mis le technicien tunisien Fouzi Benzarti dans tous ses états, n'hésitant pas à faire sortir Soufiane Lmouden intégré en cours de jeu.

Ce qui n'était pas du goût de ce dernier, allant jusqu'à jeter le maillot et entrer en altercation avec l'entraîneur des gardiens de but,Nadir Lamyaghri. En dépit de cette deuxième défaite de la saison contre autant d'issues de parité et huit victoires, le WAC, avec un match en moins contre la RSB, conserve son fauteuil de leader avec 26 points, mais cède tout de même du terrain puisqu'il ne compte désormais qu'une longueur d'avance sur le Raja, tombeur de l'OCS par 2 à 0, également dimanche au Complexe Mohammed V de Casablanca. Les Verts ont profité d'une grosse boulette du gardien safiot Mohamed Bessak, exploitée par Abdelilah Hafidi d'entrée de jeu (5è). Le même Hafidi est revenu à la charge pour trouver la faille à la 51è mn, offrant à ses partenaires la septième victoire depuis le début de l'exercice.

Pour ce qui est de la troisième rencontre disputée dimanche, elle a tourné à l'avantage de la Renaissance de Berkane qui a surclassé à la maison le DHJ par 2 à 0, grâce aux buts de Hamdi Laachir (3è) et Alain Traoré (51è). Deuxième victoire de rang pour les Berkanis après celle obtenue à Agadir aux dépens du Hassania,faite pour remotiver le groupe qui, après son élimination en Coupe du Trône et en Coupe de la Confédération, n'a plus que le championnat national poursauver sa saison.

Il convient de rappeler que le bal de cette 13ème journée a été ouvert vendredi : l'AS FAR s'était inclinée at home devant le HUSA (1-2), alors que la RCAZ a été accrochée par le MAS (1-1), club qui pourrait se séparer de son entraîneur Miguel Gamondi qui avait succédé à Abdellatif Jrindou. Samedi, le MCO a été coiffé au poteau parle MAT(1-2), tout comme le SCCM défait dans ses bases par le Youssoufia de Berrechid (0-1), au moment où le Rapide Oued Zem a renoué avec le succès au détriment du FUS (2-1).