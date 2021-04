Maroc: L'ONMT présente son nouveau dispositif de promotion de la destination Maroc

La stratégie vise à amorcer la relance du secteur touristique dès que les conditions sanitaires le permettront

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a dévoilé, récemment à Casablanca, son nouveau dispositif marketing de promotion de la destination Maroc qui sera déployé aux niveaux international, national et institutionnel. Ainsi, l'Office impulse une dynamique de transformation profonde de son modèle opérationnel, avec une stratégie ambitieuse qui vise à amorcer la relance du secteur touristique dès que les conditions sanitaires le permettront, rapporte la MAP. A l'issue de plusieurs études, l'ONMT s'est doté d'une nouvelle architecture de marques basée sur une segmentation de ses publics en trois grandes catégories.

En plus de la marque historique Visitmorocco, dédiée à la promotion de la destination Maroc auprès des touristes internationaux, qui a bénéficié d'une refonte pour en améliorer la pertinence, l'office met en place deux nouvelles marques. Il s'agit de "Ntla9awfbladna", marque dédiée à la promotion du tourisme interne auprès des Marocains (locaux et Marocains du monde) et la marque institutionnelle "onmt" dotée d'une nouvelle identité visuelle et une plateforme stratégique spécifique, dédiée aux interactions avec l'écosystème professionnel et institutionnel de l'office, aussi bien national qu'international.

A cette occasion, Adel El Fakir, directeur général de l'ONMT, a souligné que l'Office a effectué un travail de fond sur de nombreux fronts, tels que les études de marché, la stratégie des marques, ou la stratégie produit, afin de mettre en place les outils idoines pour la reprise malgré la complexité des problématiques que la situation sanitaire a engendrées. "De même, nous nous sommes inscrits dans une logique de concertation, d'écoute et d'échange avec les partenaires nationaux et internationaux", a-t-il expliqué, notant qu'"aujourd'hui, nous sommes prêts à redémarrer dès que les conditions le permettront". "Les études menées jusqu'à présent ont fourni une intelligence sectorielle hautement stratégique, qui nous a permis d'identifier avec précision les perceptions autour de la destination, son positionnement et les motivations de ses visiteurs potentiels", a fait savoir le DG de l'ONMT, ajoutant que ces études ont apporté des insights précis et une connaissance fine et nuancée des leviers d'attraction des touristes.

Rappelons que l'Office a préalablement mené un grand nombre d'études de marché et de tendances afin de cerner les dynamiques émergentes et les micro-transformations qui conditionnent le comportement des touristes et leurs attentes dans le monde, aussi bien au niveau national qu'international. Afin de matérialiser cette nouvelle architecture, donner vie à ses nouvelles marques et ancrer ses orientations auprès de ses publics, l'ONMT prévoit de lancer, dès la semaine prochaine, une grande campagne de communication au niveau national, sous la signature "Nta9awfbladna" et dont l'objectif sera de renforcer le sentiment d'appartenance de chaque Marocain et de lui donner envie de découvrir notre pays autrement.

Sur le plan international, la nouvelle campagne, préparée par l'une des plus grandes agences de communication mondiales, traduit l'essence de la destination Maroc, à travers un concept novateur, en rupture totale tant en matière de concept et de positionnement, de prise de vue, de ton que d'image du Maroc véhiculé et de mode de communication et de diffusion.

C'est un concept élévateur de la valeur de la marque Maroc qui est prôné, énergique, innovant tout en étant fidèle aux valeurs d'authenticité et de culture vivante de notre pays. Cette campagne sera lancée dans un premier temps dans les principaux marchés émetteurs notamment la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Etats-Unis, Israël et sera élargie aux autres pays au fur et à mesure que les conditions sanitaires le permettront. Ces campagnes seront accompagnées par le déploiement d'un important dispositif de communication digitale pour chacune des marques, articulé autour d'une présence renforcée sur la Toile, à travers des sites web et des plateformes de réseaux sociaux dédiés, ainsi que des stratégies de production et de diffusion de contenus ciblés et à forte valeur ajoutée pour les publics de chaque marque. L'objectif, aujourd'hui, de l'ONMT est de viser l'excellence opérationnelle, car pour concurrencer les plus grandes destinations mondiales, les standards doivent être au plus haut niveau.