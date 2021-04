Maroc: El Jadida - Al Masjid Al Atiq, un édifice religieux unique exsudant le parfum de l'histoire

El Jadida — Située dans la cité portugaise à El Jadida, la mosquée «Al Masjid Al Atiq» qui a été construite il y a plus de deux siècles sur ordre du Sultan alaouite Moulay Abderrahmane Ben Hicham, a su se préserver et garder son authenticité pour constituer une œuvre particulière qui a bravé la dureté de la nature, du climat et les aléas du temps, et résisté comme un témoin de nombreux faits historiques et de société.

Il s'agit d'une œuvre spirituelle et architecturale avec des spécificités uniques car elle renferme des antiquités précieuses sur le plan de la construction, des équipements et de l'architecture à tel point que chaque objet de la mosquée a une forte charge historique avec des dates très marquées.

Ce prestigieux édifice a une histoire architecturale et spirituelle et autour, une histoire sociale et culturelle est présente ce qui a transformé la mosquée édifiée en 1820 en un espace archéologique et spirituel que tous ceux qui se rendent à El Jadida ne peuvent rater de visiter en vue de découvrir cet espace et admirer la cité portugaise qui l'abrite car la mosquée surplombe la place centrale de la citadelle portugaise non loin de l'église "Notre-Dame de l'Ascension".

En plus de son architecture particulière, Al Masjid Al Atiq est surtout connue par son minaret qui a une forme pentagonale et qui à l'origine était l'ancienne Tour de guet (Tour du Ribate) transformée en minaret.

La "Tour du Ribate" a été transformée en minaret d'Al Masjid Al Atiq qui portait le nom de "la Grande mosquée" après 1880 sous le règne du Sultan Moulay Hassan 1er (1873-1894) car les fidèles n'arrivaient pas à entendre l'appel à la prière de l'ancien minaret peu élevé.

Même si certaines de ses parties supérieures se sont dégradées, l'ancien minaret coexiste toujours avec le nouveau minaret ce qui confère à la mosquée un aspect architectural particulier, d'autant plus que la forme quadrilatérale du minaret original d'Al Masjid Al Atiq est bien conservée pour constituer une composante essentielle de l'édifice.

Aussi, pour que le minaret transformé ne soit pas séparé de la mosquée, il a été relié à la mosquée en mettant en place un petit pont surmonté par une petite pièce.

En plus de ses caractéristiques particulières, l'environnement d'Al Masjid Al Atiq est également riche en culture, la maison du grand écrivain Driss Chraïbi, auteur des ouvrages "Le Passé simple", "La civilisation, ma mère !" et "l'homme qui venait du passé", est située à proximité de la mosquée.

Selon le prédicateur d'Al Masjid Al Atiq, Abdelkarim Ben Toumia, cet édifice religieux a connu plusieurs travaux de restauration et de réhabilitation avec pour objectif «d'inciter les Marocains à habiter et vivre à l'intérieur de la citadelle portugaise».

Al Masjid Al Atiq est considérée comme un réservoir pour de nombreuses dates, a souligné M. Ben Toumia, rappelant dans ce sens les travaux de restauration de la mosquée effectués en 1358 de l'hégire sous le règne de Feu Sa Majesté Mohammed V, tout en indiquant que la mosquée a également connu des travaux de restauration sous le règne de Feu Sa Majesté Hassan II.

La mosquée se distingue également par son minbar fait en bois massif en 1324 de l'hégire, a-t-il poursuivi, faisant observer qu'en bas du mobilier a été gravé le nom de l'artisan Abdellah Mourakchi qui a réalisé le minbar qui témoigne de l'histoire unique de ce prestigieux édifice en plus d'un bâton en bois qu'utilise l'Imam pour officier la prière du Vendredi et lors des fêtes religieuses.

Au sujet de ce bâton dont la forme a été bien conservée, M. Ben Toumia a indiqué que la date de sa fabrication reste inconnue comme d'ailleurs le nom de la personne qui l'avait amenée à la mosquée, ajoutant que les fidèles qui se rendent à la mosquée depuis plusieurs années pour y accomplir la prière rappellent que ce bâton est très ancien et constitue un objet précieux que les responsables de la mosquée tiennent à conserver comme c'est le cas pour le minbar et les autres installations de la mosquée.