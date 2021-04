Maroc: La Mosquée Mohammed VI à Béni Mellal, un chef d'œuvre architecturel religieux aux spécificités modernes

Béni Mellal — La Mosquée Mohammed VI à Beni Mellal est sans doute un chef-d'œuvre religieux par excellence mêlant beauté architecturelle ancestrale marocaine et les caractéristiques et spécificités de l'ingénierie moderne.

Cet édifice religieux dont le coup d'envoi des travaux de construction a été donné le 4 avril 2008 et inauguré le 23 mai 2014, est érigé sur une superficie de 18.415 mètres carrés en plein centre ville, dans un espace environnemental et naturel adapté, vers lequel converge 3.000 fidèles de la province de Béni Mellal et des régions environnantes.

La Mosquée Mohammed VI, cœur religieux de Béni Mellal, offre aux fidèles toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de la prière et des rituels religieux, dans une atmosphère de dévotion, de piété et de quiétude, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan.

Cette mosquée, la plus grande au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra, accueille un très grand nombre de fidèles à chaque appel à la prière dans un climat empreint de dévotion. C'est un lieu où s'entremêlent toutes les composantes de l'architecture islamique marocaine authentique, et les caractéristiques d'une mosquée équipée en installations modernes indispensables aux fidèles, aux préposés religieux et à leurs familles.

Témoin de la dextérité et de la créativité de l'artisan marocain, ce chef-d'œuvre religieux reflète toute les spécificités de l'identité marocaine, les caractéristiques du patrimoine et de l'histoire civilisationnelle séculaire du Royaume, à travers des formes et des décorations qui transfigurent le style maroco-andalou, des motifs géométriques de toute beauté, et avec ses mosaïques diverses et arcs outrepassés, ses portes, fenêtres, couloirs comportant une collection de plaques de zellij, des morceaux de bois sculpté et bois peint, et autres équipements modernes qui allient originalité et renouveau, le tout au service des fidèles de la ville.

Dans une déclaration à la MAP, Ahmed Dadssi, membre du conseil local des Ouléma de Béni Mellal, a mis en avant l'importance de cet édifice religieux venu répondre aux besoins spirituels des citoyens et renforcer les structures religieuses de la ville, compte tenu du rôle essentiel qu'elle joue, en tant que socle de diffusion de la pensée religieuse authentique.

Et d'ajouter que les rôles de cette mosquée, se déclinent en fonctions religieuses, sociales, sanitaires, éducatives, d'encadrement à travers l'organisation, des cours scientifiques et d'analphabétisation et de mémorisation et de déclamation du Saint Coran, en plus de programmes de sensibilisation, des cours religieux et d'autres dédiés au Livre Saint.

Cependant, les conditions sanitaires exceptionnelles caractérisées par la propagation de la pandémie du Covid 19, ont entrainé l'interdiction des prières des Tarawih, une mesure visant à limiter la propagation de cette pandémie qui fait des ravages dans le monde, et qui ambitionne de sauvegarder la sécurité sanitaire des citoyens, conformément aux préceptes de l'Islam visant à préserver la vie humaine.

De son côté, Hamid Bourahte, Imam de la mosquée, a indiqué que malgré ces conditions sanitaires exceptionnelles, un certain nombre de fidèles fréquentent cette mosquée pour y effectuer les prières de Dohr, d'Al Asr et du Maghrib, dans une une ambiance empreinte de piété, de sérénité et de grande dévotion.