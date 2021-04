Maroc: En Belgique, le secteur culturel crie sa détresse

Bruxelles — A l'agonie depuis de longs mois, le secteur culturel en Belgique n'en peut plus d'attendre que l'horizon se dégage et que le calvaire qu'il vit prenne fin.

La pandémie de Covid-19 a en effet porté un véritable coup de massue aux professionnels de la culture et du spectacle qui ne peuvent que constater l'ampleur des dégâts.

Selon des chiffres de la société belge de gestion collective des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs (Sabam), la perte subie par les événements culturels belges depuis le début la crise sanitaire est estimée à plus de 360 millions d'euros.

En outre, les recettes de billetterie des événements culturels sont passées de 70 millions d'euros en 2019 à 40,8 millions en 2020 et à 7.964 euros en 2021. En deux ans, les recettes ont été donc divisées par près de dix mille.

"Le secteur tout entier a atteint un point de non-retour", s'est alarmée la présidente de la Sabam, Carine Libert, insistant que cette situation "d'extrême urgence" nécessite d'agir au plus vite.

Alors que de nombreux espoirs reposaient sur le Comité de concertation (autorités fédérales et des entités fédérées), qui s'était réuni à nouveau vendredi dernier, pour déconfiner le secteur ou au moins donner des perspectives à ses acteurs, le Premier ministre Alexander De Croo s'est contenté d'annoncer l'organisation en mai et juin prochains d'événements-tests pour évaluer le risque et la maîtrise de la propagation du coronavirus dans la culture.

Il a par ailleurs fait savoir que des événements culturels limités à 50 personnes pourraient se tenir en extérieur à partir du 8 mai, tandis qu'une reprise de la culture en intérieur ne sera, envisageable que d'ici juin, à condition que les soins intensifs comptent moins de 500 patients Covid.

Se disant "très déçue" de ces annonces, la Fédération des employeurs des arts de la scène (Feas) a déploré que le secteur culturel, à l'exception des musées et des bibliothèques, demeure souvent le grand oublié des assouplissements décidés par les autorités belges. Elle a également pointé les incertitudes persistantes et le flou qui entoure les événements culturels dans le pays à court et à moyen termes.

Excédés par ce manque de visibilité qui compromet sérieusement leur viabilité, les acteurs culturels en Belgique expriment depuis quelques semaines leur ras-le-bol, affirmant avoir l'impression de n'avoir jamais été pris en compte.

Ce sentiment d'abandon a fait monter la colère parmi les professionnels de la culture et du spectacle, suscitant une fronde qui prend de l'ampleur de jour en jour. Sans attendre le feu vert des autorités, 90 lieux de culture ont ainsi annoncé un auto déconfinement du 30 avril au 8 mai, avec à la clé des concerts, des spectacles, des projections de films...

Cette rébellion s'inscrit dans le cadre d'une action du collectif "Still standing for culture", réunissant des travailleurs de la culture de différentes régions de la Belgique. Mobilisé depuis le 1er confinement au printemps dernier, ce collectif va braver l'interdiction du gouvernement pour "sortir de cette logique destructrice qui sacrifie les activités porteuses de sens, de débat et de lien social".

Les activités culturelles prévues seront organisées "dans le respect des protocoles sanitaires décidés par les pouvoirs publics", précise le collectif, assurant ne pas "sous-estimer la dangerosité du virus".

Il rappelle dans ce sens que "les études montrent que l'ouverture des lieux de culture n'a qu'un impact minimal sur les courbes de contamination. Face aux effets attribués aux activités des entreprises, des commerces et des services".

En proie à "la précarité et au désespoir", les acteurs culturels participant au collectif dénoncent "l'indifférence" qui ne peut en aucun cas "être une réponse aux enjeux de notre époque".

A leurs yeux, le fait de conditionner la reprise de la culture à de nouvelles mesures ou expériences, à des critères épidémiologiques ou aux avancées de la vaccination, "c'est s'acharner à perpétuer une inégalité de traitement inacceptable".

Les professionnels de la culture pointent également l'impact négatif de la paralysie du secteur sur la population, dont la santé mentale est éprouvée par cette pandémie qui n'en finit pas.

L'Union des Professionnels des Arts et de la Création, tout en réclamant une stratégie de gestion de crise et des perspectives pour le secteur, va même jusqu'à envisager de déposer un recours en justice contre l'État belge pour "restrictions disproportionnées au droit du travail et à la liberté d'expression".

Ayant particulièrement pâti de la crise sanitaire et des restrictions qu'elle implique, le secteur culturel en Belgique monte au créneau et fait pression sur les politiques dans l'espoir de retrouver son public après une longue pause forcée et sortir enfin la tête de l'eau.