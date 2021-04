Maroc: Protection sociale - Une remise à niveau des opérateurs privés de santé primordiale (PDG d'Akdital)

Casablanca — Le chantier de la généralisation de la protection sociale exige une "remise à niveau" des acteurs de santé privés, a indiqué Rochdi Talib, Président-directeur général d'Akdital, l'un des plus grands réseaux de santé privés au Maroc.

"Fini le modèle économique de la petite clinique-villa. Il est primordial aujourd'hui de constituer des groupes de santé structurés, de véritables champions nationaux, avec des fondements économiques sains, en capacité de réaliser des investissements lourds afin d'offrir des plateaux techniques et des soins à la hauteur des attentes des citoyens", a-t-il souligné dans une interview à la MAP.

Saluant cette révolution socio-économique menée par SM le Roi Mohammed VI, Dr Talib a relevé que "nous avons besoin de relever, ensemble, des défis qui concernent en particulier le faible taux d'encadrement médical, l'important déficit en ressources humaines et leur répartition géographique inégale, entre autres".

"Nous sommes convaincus que le secteur privé peut faire partie de la solution. Il y a des options possibles et nous sommes prêts à en discuter avec les autorités compétentes", a-t-il poursuivi.

Dr Talib a, dans ce sens, noté que le secteur privé est prêt à investir dans les endroits les plus reculés du Maroc s'il est accompagné dans ses projets d'installation et de recrutement, à l'image de ce qui se fait aujourd'hui pour les métiers mondiaux du Maroc.

Par ailleurs, le PDG du groupe Akdital a estimé qu'il faut également "revoir la dualité secteur public/secteur privé pour en faire une complémentarité et pour travailler en bonne intelligence afin de répondre, ensemble, aux besoins et attentes des Marocains".

Cela peut commencer, par exemple, par la mise en place d'une cartographie sanitaire nationale, dans laquelle les autorités compétentes orienteront les investissements privés en fonction des besoins des populations, a-t-il fait savoir.

Et de conclure que "nous prônons une approche inclusive dans laquelle l'ensemble des acteurs du secteur de la santé au Maroc peuvent échanger et innover pour réussir ensemble le déploiement de ce chantier Royal".

Le projet de généralisation de la protection sociale lancé par SM le Roi Mohammed VI vise en premier lieu la généralisation de l'Assurance maladie obligatoire (AMO) de base durant les années 2021 et 2022 et ce, par l'élargissement de l'assiette des bénéficiaires de cette assurance pour inclure les catégories vulnérables bénéficiant du RAMED et la catégorie des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non-salariées, qui exercent une activité libérale, de sorte que 22 millions de personnes supplémentaires bénéficient de cette assurance, qui couvre les frais de traitement, de médicaments et d'hospitalisation.

Il s'agit ensuite de la généralisation des allocations familiales durant les années 2023 et 2024, de l'élargissement en l'an 2025 de l'assiette des adhérents aux régimes de retraite pour inclure les personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d'aucune pension et enfin de la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi en l'an 2025 pour couvrir toute personne exerçant un emploi stable.